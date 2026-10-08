In occasione della 9ª giornata del Girone A di Serie C, venerdì 9 ottobre alle ore 20:30 si affrontano Brescia e Pro Vercelli allo stadio Mario Rigamonti. Il Brescia si presenta all'appuntamento con 15 punti dopo sette giornate, mentre la Pro Vercelli ha raccolto 6 punti nelle prime sette partite. I biancazzurri sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Dolomiti Bellunesi, mentre la formazione piemontese arriva dal confronto casalingo con il Carpi.VEDI BRESCIA-PRO VERCELLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Brescia ha costruito il proprio avvio di campionato soprattutto sulla continuità dei risultati, mentre la Pro Vercelli ha avuto un rendimento più discontinuo e deve ancora trovare una vittoria che manca da quattro giornate. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Brescia-Pro Vercelli.

Dove vedere Brescia-Pro Vercelli in diretta TV e streaming

La partita

e sarà disponibile anche in streaming su

, che trasmettono tutte le gare della Serie C 2026/27. Il calcio d'inizio è previsto per venerdì 9 ottobre alle ore 20:30.

Per seguire Brescia-Pro Vercelli in streaming è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Brescia-Pro Vercelli tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio.

È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 20:30, orario previsto per l'inizio della partita.

Brescia-Pro Vercelli: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Brescia-Pro Vercelli

Competizione: Serie C

Girone: A

Giornata: 9ª

Data: venerdì 9 ottobre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Mario Rigamonti, Brescia

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Brescia

Il Brescia arriva alla nona giornata con

, frutto di quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette partite. La squadra di

è ancora imbattuta e nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro la Dolomiti Bellunesi, in una gara nella quale aveva trovato il vantaggio con Casasola prima di essere raggiunta da Sia.

Il dato interessante riguarda la produzione offensiva: il Brescia ha già segnato 13 reti, comprese le quattro realizzate nella trasferta sul campo dell'Alcione. Contro la Pro Vercelli la squadra può quindi contare su una struttura che ha dimostrato di riuscire a creare occasioni anche attraverso gli inserimenti dei centrocampisti e la presenza tra le linee di Balestrero e Rizzo Pinna.

La sfida arriva inoltre al termine della trasferta di Lecco del 4 ottobre, quindi con un calendario ravvicinato che potrebbe incidere sulle scelte di Corini.

Il momento della Pro Vercelli

La Pro Vercelli ha raccolto

e si presenta al Rigamonti dopo una fase complicata: prima del confronto con il Carpi, la squadra di

era reduce da quattro partite consecutive senza vittorie, con due sconfitte contro Treviso e Trento e due pareggi contro Alcione e Giana Erminio.

L'1-1 di Gorgonzola contro la Giana aveva comunque mostrato una reazione dopo il pesante 4-0 subito a Trento. Il problema principale resta il rendimento offensivo: nelle prime sette giornate la Pro Vercelli aveva realizzato 6 gol, a fronte di 11 subiti.

Bonera ha dovuto inoltre gestire una situazione complicata sul piano degli infortuni, con Comi, Ciammaglichella e Furno alle prese con problemi fisici nelle ore precedenti alla gara con il Carpi.

Le probabili formazioni di Brescia-Pro Vercelli

Il Brescia dovrebbe riproporre il

, con Zacchi in porta, Sørensen, Silvestri e Rizzo nel terzetto difensivo. Casasola e Boci saranno gli esterni, mentre Mercati e Zennaro dovrebbero occupare la zona centrale. Balestrero e Rizzo Pinna agiranno alle spalle di Crespi.

La Pro Vercelli dovrebbe rispondere con il 3-5-2 visto nell'ultima gara ufficiale, con Livieri tra i pali e Ronchi, Van Koeverden e Coccolo davanti al portiere. Piran e Pagliari saranno gli esterni, mentre Boufandar, Burruano e Iotti comporranno il centrocampo. In attacco spazio a Bertoli e O. Sow.

Brescia (3-4-2-1): Zacchi; Sørensen, Silvestri, Rizzo; Casasola, Mercati, Zennaro, Boci; Balestrero, Rizzo Pinna; Crespi. Allenatore: Corini.

Pro Vercelli (3-5-2): Livieri; Ronchi, Van Koeverden, Coccolo; Piran, Boufandar, Burruano, Iotti, Pagliari; Bertoli, O. Sow. Allenatore: Daniele Bonera.