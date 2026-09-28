Bulgaria-Estonia si gioca martedì 29 settembre alle ore 20:45 allo Hristo Botev Stadium di Plovdiv, gara valida per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, Lega C, Gruppo C4. Il girone comprende anche Islanda e Lussemburgo e vede le quattro nazionali affrontarsi per la promozione in Lega B.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 La Bulgaria di Aleksandar Dimitrov arriva alla sfida dopo l'esordio contro il Lussemburgo, mentre l'Estonia di Jürgen Henn ha inaugurato il proprio cammino sul campo dell'Islanda. La nazionale estone ha già dovuto fare i conti con diverse assenze nella rosa, mentre la Bulgaria punta sulla qualità di elementi come Ilia Gruev, Andrian Kraev e Kiril Despodov.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Bulgaria-Estonia in TV e streaming La sfida sarà trasmessa in Italia da Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in streaming attraverso NOW. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 di martedì 29 settembre. Bulgaria La Bulgaria affronta il secondo appuntamento del Gruppo C4 con una rosa rinnovata e affidata ad Aleksandar Dimitrov, commissario tecnico dal settembre 2025. Il centrocampista del Leeds Ilia Gruev rappresenta uno dei giocatori più importanti della squadra, mentre Andrian Kraev può offrire equilibrio e fisicità nella zona centrale del campo. Tra le principali soluzioni offensive figura Kiril Despodov, elemento capace di creare superiorità sulle corsie e di arrivare alla conclusione. La Bulgaria dovrà cercare di sfruttare il fattore campo e aumentare la pressione nella metà campo estone, soprattutto attraverso il gioco sulle fasce. Estonia L'Estonia è guidata da Jürgen Henn, che ha convocato 26 giocatori per questa lunga finestra di Nations League. Tra i principali riferimenti della nazionale figurano il portiere Karl Jakob Hein, il capitano Karol Mets e il centrocampista Mattias Käit. Henn deve fare i conti con diverse assenze, tra cui Rauno Sappinen, Vlasiy Sinyavskiy e Vladislav Kreida. In attacco, le alternative comprendono Henri Anier, Alex Matthias Tamm e Robi Saarma, mentre Patrik Kristal rappresenta una delle soluzioni più giovani del gruppo. Le chiavi della partita La prima chiave sarà la capacità della Bulgaria di attaccare una difesa compatta. La nazionale di Dimitrov dovrà muovere rapidamente il pallone per evitare di rendere prevedibile la propria manovra. L'Estonia può invece puntare sulle ripartenze e sulla solidità del reparto arretrato, con Karol Mets chiamato a guidare la linea difensiva. Sarà importante anche il lavoro del centrocampo, soprattutto per impedire alla Bulgaria di costruire con continuità tra le linee. Bulgaria-Estonia: data, orario e canali Partita: Bulgaria-Estonia

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo C4

Data: martedì 29 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Hristo Botev Stadium, Plovdiv

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW

Telecronaca: da definire Le probabili formazioni La Bulgaria dovrebbe affidarsi a una struttura con quattro difensori e due centrocampisti centrali, con Despodov e Zdravko Dimitrov candidati a presidiare le corsie offensive. Davanti, Lukas Petkov è tra le opzioni per guidare il reparto. Le scelte di Dimitrov potrebbero comunque cambiare in base alle condizioni dei giocatori dopo l'esordio. L'Estonia dovrebbe confermare Karl Jakob Hein tra i pali e una linea difensiva guidata dall'esperienza di Karol Mets. A centrocampo Mattias Käit e Markus Soomets sono tra i candidati, mentre Robi Saarma e Alex Matthias Tamm rappresentano due delle possibili soluzioni offensive. Le formazioni restano indicative fino alle scelte ufficiali dei due allenatori. Bulgaria (4-3-3): Mitov; Turitsov, K. Dimitrov, Velkov, Petrov; Gruev, Kraev, Stoyanov; Rusev, L. Petkov, Z. Dimitrov. Estonia (4-3-3): Hein; Kuusk, Mets, Paskotši, Schjønning-Larsen; Soomets, Käit, Kristal; Saarma, Tamm, Mustmaa.