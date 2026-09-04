Lo Stadio Nuovo Romagnoli ospita una sfida importante per il cammino iniziale di Campobasso e Gubbio. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00, nel terzo turno di Serie C: i padroni di casa hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono ancora fermi a 0 punti e cercano di sbloccare la propria classifica. Campobasso-Gubbio è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore:VEDI CAMPOBASSO-GUBBIO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Campobasso-Gubbio. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Campobasso-Gubbio in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su

, nell’ambito della copertura della Serie C Sky Wifi. Il match inizierà sabato

e potrà essere seguito attraverso i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.

rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell’inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Campobasso-Gubbio

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Campobasso-Gubbio tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all’operatore e allo stato dell’account. Prima del calcio d’inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Campobasso-Gubbio: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo

di Campobasso. Il calcio d’inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su NOW.

Partita: Campobasso-Gubbio

Competizione: Serie C

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Nuovo Romagnoli

Diretta TV: Sky Sport

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, il Campobasso è a quota 3 punti, mentre il Gubbio è ancora fermo a 0 punti. I molisani hanno iniziato con il successo per 2-0 sulla Pianese, prima di perdere 1-0 sul campo dello Spezia; il Gubbio ha invece perso 3-0 contro il Guidonia all’esordio e 2-1 contro la Reggiana nella seconda giornata.

Il momento del Campobasso

Il

arriva al terzo turno con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. La squadra allenata da

aveva iniziato il campionato nel migliore dei modi, superando 2-0 la Pianese, prima di arrendersi di misura allo Spezia. Nonostante il ko, l'avvio ha confermato le buone sensazioni emerse anche nel precedente appuntamento ufficiale e ha lasciato i molisani a quota

.

Tra i protagonisti da seguire c'è soprattutto Isaac Prado, già autore di tre reti considerando le prime uscite stagionali. Al suo fianco Mangia può contare sull'esperienza di Alfredo Bifulco, mentre Matteo Stoppa è chiamato a fornire qualità sulla trequarti. In mezzo al campo, Mario Gargiulo e Agazzi rappresentano due elementi importanti per gli equilibri della squadra, mentre il reparto arretrato può contare su Christian Celesia, Roberto Pierno e Lorenzo Capoferri.

Il ritorno al Nuovo Romagnoli offre quindi al Campobasso l'occasione per reagire immediatamente alla sconfitta di La Spezia e tornare a muovere la classifica. Contro un Gubbio ancora a zero punti, l'obiettivo sarà sfruttare il fattore campo senza sottovalutare una squadra che ha già mostrato segnali di reazione nell'ultima giornata.

Il momento del Gubbio

Il

è ancora senza punti dopo le prime due giornate, ma la seconda partita ha mostrato una reazione rispetto al pesante 3-0 subito all'esordio contro il Guidonia. La squadra di

ha perso 2-1 contro la Reggiana al Barbetti, trovando con

la rete che ha riaperto la partita nel finale.

Proprio La Mantia è uno dei riferimenti offensivi principali del Gubbio e ha già trovato il primo gol stagionale. Al suo fianco, Di Carlo può contare su Marco Minta, mentre Alessandro Baldini è stato utilizzato in posizione avanzata alle spalle delle punte. A centrocampo hanno trovato spazio con continuità Francesco Di Noia, Mattia Cardascio e Luca Rosaia, mentre Alessandro Signorini rappresenta uno dei punti di riferimento della difesa.

La trasferta di Campobasso diventa così un appuntamento già significativo per il Gubbio, chiamato a interrompere la serie di due sconfitte consecutive. Un risultato positivo permetterebbe alla formazione umbra di conquistare i primi punti e dare continuità ai segnali mostrati contro la Reggiana.

Le probabili formazioni di Campobasso-Gubbio

Il Campobasso

già utilizzato nelle indicazioni della vigilia della sfida contro lo Spezia. Spurio dovrebbe difendere la porta, con Celesia, Papini e Capoferri davanti a lui. Cristallo e Pierno sono candidati a presidiare le corsie, mentre Gargiulo e Agazzi dovrebbero comporre la coppia centrale. Sulla trequarti spazio a

, alle spalle di Bifulco e Isaac Prado.

Il Gubbio potrebbe rispondere con il 4-3-1-2 utilizzato nella gara precedente contro la Reggiana. Bagnolini dovrebbe partire tra i pali, con Zallu, Signorini, Ferrini e Meconi in difesa. Rosaia, Cardascio e Di Noia sono candidati a comporre il centrocampo, mentre Baldini può agire alle spalle della coppia formata da La Mantia e Minta.

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Spurio; Celesia, Papini, Capoferri; Cristallo, Gargiulo, Agazzi, Pierno; Stoppa; Bifulco, Isaac Prado. Allenatore: Mangia.

GUBBIO (4-3-1-2): Bagnolini; Zallu, Signorini, Ferrini, Meconi; Rosaia, Cardascio, Di Noia; Baldini; La Mantia, Minta. Allenatore: Di Carlo.