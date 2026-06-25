Arriva il momento dei verdetti per quanto riguarda la fase a gironi di questo intenso Mondiale, che ha già regalato tantissimi spunti ed emozioni. Nella notte italiana tra venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno alle ore 02:00 si giocherà il decisivo match tra Capo Verde ed Arabia Saudita. Sulla carta, questo doveva essere uno scontro tra due realtà già con un piede e mezzo fuori dalla competizione, ma in realtà sarà un dentro o fuori decisivo che potrebbe portare almeno una delle due compagini verso un clamoroso passaggio del turno in un Girone H che vedeva entrambe tutt'altro che favorite.

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Dove vedere Capo Verde-Arabia Saudita in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Capo Verde-Arabia Saudita, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sempre su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento del Capo Verde

Due sorprendenti pareggi in due partite a dir poco proibitive rispettivamente contro Spagna e Uruguay hanno acceso l'entusiasmo attorno al percorso del Capo Verde in questo Mondiale, che da pronostico non avrebbe dovuto neanche strappare un singolo pareggio e adesso si trovano in piena corsa per una storica qualificazione al prossimo turno. Vozinha & co. possono adesso fare il passo decisivo sfruttando il momento positivo e la situazione del girone che si è rivelato inaspettatamente più incerto del previsto.

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Il momento dell'Arabia Saudita

Situazione girone H

Prima un prezioso pareggio con l'Uruguay, poi la prevedibile sconfitta rocambolesca con la Spagna. Per l'il sogno qualificazione non è ancora tramontato, ma contro il Capo Verde solo la vittoria sarà sufficiente per evitare il game over. Con eventuali 4 punti si potrebbe ipotizzare un quasi certo passaggio del turno, ma non bisognerà sottovalutare l'impegno in arrivo.

Spagna capolista con 4 punti e che probabilmente terminerà il girone H in prima posizione, a meno che non arrivino sorprendenti sviluppi dall'ultima sfida con l'Uruguay. Proprio la squadra di Darwin Nunez è quella che adesso rischia di più: due punti in classifica e l'idea fissa in mente che un pareggio con ogni probabilità potrebbe non bastare per passare il turno. La vittoria sarà quindi l'unico risultato utile per gli uruguayani se vorranno evitare di concludere anzitempo il loro percorso in questa competizione. Dall'altro lato appunto ci saranno Capo Verde e Arabia Saudita, prima considerate delle vittime sacrificali e che ora hanno la possibilità di qualificarsi contro ogni pronostico.

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Le probabili formazioni di Capo Verde-Arabia Saudita

Difesa a quattro per il Capo Verde, pacchetto arretrato a cinque invece per l'Arabia Saudita. L'obiettivo di entrambe le squadre sarà quello di controllare la gara cercando di scoprirsi il meno possibile, perché ogni episodio sarà decisivo e sarà fondamentale non uscire dai binari giusti della gara per poter cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno.

Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha, Moreira, Pico, Diney, Stopira, Lenini, Mendes, Duarte, Monteiro, Rodrigues, Tavares. Allenatore: Bubista

Arabia Saudita (5-4-1): Al-Owais, Al-Harbi. Altambakti, Lajami, Al-Amri, Abdulhamid, S. Al-Dawsari, N. Al-Dawsari, Al-Khabari, Juwayr, Al-Buraikan. Allenatore: Georgios Donis

Cosa aspettarsi dalla partita

Si prevede una fase iniziale più di studio che altro da parte di entrambe le squadre, con una seconda fase del match invece che dovrebbe regalare più emozioni. Sia Capo Verde che Arabia Saudita avranno l'onere e l'onore di provare a passare il turno contro ogni pronostico, scrivendo così una pagina di storia importantissima. Da questo match potremo capire quindi come si andrà a comporre la classifica finale del Girone H, che finora ha regalato diverse sorprese.

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