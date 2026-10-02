In occasione dell’8ª giornata del Girone C di Serie C, sabato 3 ottobre alle ore 14:30 si affrontano Cavese e Casertana allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con 8 punti dopo il netto 4-2 ottenuto nel derby contro il Savoia, mentre la Casertana è ferma a quota 12 punti dopo la sconfitta interna per 1-2 contro il Catania. Si tratta quindi di una sfida tra due squadre reduci da risultati opposti, con i rossoblù intenzionati a ripartire immediatamente.VEDI CAVESE-CASERTANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365. La Cavese ha ritrovato la vittoria dopo tre gare senza successi e ha mostrato una notevole efficacia offensiva nel derby, mentre la Casertana aveva costruito una striscia positiva prima del passo falso contro il Catania. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Cavese-Casertana. Dove vedere Cavese-Casertana in diretta TV e streaming La sfida tra Cavese e Casertana sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW. Il calcio d’inizio è fissato per le 14:30 di sabato 3 ottobre allo stadio Simonetta Lamberti. Per seguire la partita in streaming è necessario: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cavese-Casertana tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare in anticipo la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento, così da poter seguire regolarmente la diretta al momento del fischio d’inizio. Cavese-Casertana: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Cavese-Casertana

Cavese-Casertana Competizione: Serie C 2026/27

Serie C 2026/27 Girone: C

C Giornata: 8ª giornata

8ª giornata Data: sabato 3 ottobre 2026

sabato 3 ottobre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Simonetta Lamberti, Cava de’ Tirreni

Simonetta Lamberti, Cava de’ Tirreni Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento della Cavese La Cavese arriva al derby con una ritrovata fiducia dopo il successo per 4-2 contro il Savoia. La squadra ha sbloccato il risultato al 23’ con Gerardo Fusco, prima di trovare il raddoppio in apertura di ripresa con Francesco Orlando. Dopo il gol di Scotti che aveva riaperto la partita, i metelliani hanno nuovamente allungato con Peretti e Mannucci, prima del definitivo 4-2 di Tumbarello. Il risultato ha permesso alla formazione allenata da Massimo Masitto di interrompere una fase complicata. Prima del derby erano infatti arrivati il 4-2 subito dal Potenza e il 2-3 interno contro il Sorrento, oltre ai pareggi contro Salernitana e Cosenza. Con 12 gol segnati in sette giornate, la Cavese ha mostrato una buona capacità di trovare la via della rete, ma ha anche concesso 14 gol. Contro una Casertana capace di segnare con continuità sarà quindi importante trovare un maggiore equilibrio tra fase offensiva e copertura. Il momento della Casertana La Casertana ha iniziato il campionato con un rendimento positivo e si presenta al derby con 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Il ko è arrivato proprio nell’ultimo turno, quando il Catania ha espugnato il Pinto per 2-1 grazie al gol decisivo di Ierardi nei minuti di recupero. I rossoblù avevano trovato il pareggio nella ripresa con Castelli, dopo essere passati in svantaggio su calcio di rigore trasformato da Cicerelli. La beffa finale ha interrotto una serie di risultati utili che comprendeva anche il successo contro l’Altamura e il pareggio esterno con l’Audace Cerignola. La formazione di Vinicio Espinal ha comunque mantenuto una buona solidità, con 12 reti segnate e 10 subite. Il tecnico dovrà ora preparare una gara particolarmente delicata sul piano ambientale, considerando il carattere regionale della sfida e l’importanza dei tre punti per entrambe le squadre. Le probabili formazioni di Cavese-Casertana La Cavese dovrebbe ripartire dalla struttura utilizzata nelle ultime giornate, con una difesa a quattro e un centrocampo a tre. Il sistema potrebbe essere completato da tre giocatori offensivi alle spalle della punta, ma Masitto potrebbe apportare qualche variazione dopo il derby vinto contro il Savoia. La Casertana dovrebbe invece confermare una struttura offensiva con tre giocatori alle spalle della punta. Il tecnico Espinal potrebbe mantenere l’ossatura della formazione vista contro il Catania, valutando eventuali rotazioni soprattutto a centrocampo dopo il ravvicinato impegno. Cavese (4-3-3): Boffelli; Peretti, Piana, Konate, Loreto; Pugliese, Vitale, Pezzella; Orlando, Fusco, Sorrentino. Allenatore: Massimo Masitto. Casertana (4-3-3): Marson; Calapai, Bacchetti, Rocchi, Martino; Kontek, Damian, Proia; Oukhadda, Castelli, Masciangelo. Allenatore: Vinicio Espinal.