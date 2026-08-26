Il Celta Vigo affronta l'Osasuna nel recupero della prima giornata di Liga 2026/27. Le due squadre arrivano all'appuntamento dopo aver conquistato un punto nei rispettivi debutti stagionali, entrambi terminati sullo 0-0. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore Balaídos per trovare la prima vittoria del campionato. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI CELTA VIGO-OSASUNA IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Celta Vigo-Osasuna in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Celta Vigo-Osasuna

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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Celta Vigo-Osasuna: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Celta Vigo-Osasuna

: Celta Vigo-Osasuna Competizione : Liga

: Liga Data : giovedì 27 agosto 2026

: giovedì 27 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Stadio Balaidos

: Stadio Balaidos Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

La sfida si giocherà mercoledì 26 agosto ed il calcio d'inizio è

Celta Vigo e Osasuna hanno iniziato il loro campionato con un solo punto e entrambe, nella seconda giornata, sperano di ottenere una vittoria.

Il momento di forma del Celta Vigo

Il Celta Vigo ha esordito in campionato con un pareggio per 0-0 contro il Valencia a Mestalla. La formazione di Claudio Giráldez ha mostrato una buona capacità di gestione del pallone, arrivando a controllare a lungo il gioco, ma ha faticato a trasformare il predominio territoriale in occasioni concrete. Il debutto casalingo rappresenta quindi l'occasione per migliorare la fase offensiva e trovare il primo successo stagionale. I galiziani arrivano inoltre all'appuntamento con una striscia positiva che si è allungata anche grazie ai risultati ottenuti nel precampionato.

Il momento di forma dell'Osasuna

Anche l'Osasuna ha iniziato la Liga con uno 0-0, questa volta contro il Levante. La squadra di Luis Miguel Ramis ha prodotto una prestazione positiva sul piano delle occasioni, ma non è riuscita a trovare la via del gol. Il calendario ha però riservato un impegno ravvicinato ai navarri, che hanno solamente 72 ore per recuperare prima della trasferta di Vigo. L'Osasuna cerca dunque il primo successo della stagione, dopo una serie di quattro partite consecutive senza vittorie considerando impegni ufficiali e amichevoli.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Osasuna

Claudio Giráldez dovrebbe riproporre gran parte della formazione vista all'esordio contro il Valencia, affidandosi al suo consueto 3-4-2-1. Tra i pali dovrebbe esserci Radu, con Javi Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso a comporre la linea difensiva. Javi Rueda e Javi Galán agiranno sulle fasce, mentre Moriba e Miguel Román dovrebbero occupare la zona centrale del campo. In avanti spazio a Hugo González, Swedberg e Ferran Jutglà, con quest'ultimo candidato a sostituire l'infortunato Borja Iglesias.

L'Osasuna dovrebbe invece schierarsi con un 4-2-3-1. Sergio Herrera sarà il riferimento tra i pali, protetto da Arguibide, Catena, Boyomo e Abel Bretones. Moncayola e Iker Muñoz dovrebbero formare la coppia di centrocampo, mentre Rubén García, Aimar Oroz e Moi Gómez agiranno alle spalle di Ante Budimir. Ramis potrebbe comunque valutare alcune rotazioni a causa del calendario ravvicinato.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Miguel Román, Javi Galán; Hugo González, Swedberg; Ferran Jutglà.

Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera; Arguibide, Catena, Boyomo, Abel Bretones; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Moi Gómez; Budimir.