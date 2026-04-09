Lo streaming gratis della gara Celtics-Pelicans: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 11:06)

La sfida NBA tra Boston Celtics e New Orleans Pelicans si gioca nella notte tra venerdì 10 aprile e sabato 11 aprile alle ore 01:30. Un match interessante nella Eastern Conference, che vede affrontarsi due squadre con obiettivi diversi ma entrambe desiderose di chiudere la stagione regolare con una buona prestazione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Celtics arrivano a questo incontro con l’intento di consolidare il proprio ritmo di gioco. Boston è nota per una difesa solida e un attacco ben organizzato, capace di trovare soluzioni sia nel gioco interno sia dalla lunga distanza. La squadra di casa cercherà di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, sfruttando esperienza e qualità individuali dei propri giocatori chiave.

I Pelicans, invece, puntano sul talento giovanile e sulla velocità in transizione. New Orleans è una squadra capace di performance spettacolari, ma a volte paga cali di attenzione difensiva che possono risultare decisivi contro avversari esperti. Per avere successo, i Pelicans dovranno gestire i possessi con attenzione e trovare un equilibrio tra fase offensiva e controllo del ritmo della partita.

Dove vedere Celtics-Pelicans in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta della partita è disponibile per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme abilitate. Per seguire lo streaming è sufficiente registrarsi, mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa. Questo permette di accedere non solo alla diretta dell’incontro, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase della gara con precisione.

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Cercare Celtics-Pelicans nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — I Celtics cercheranno di sfruttare la propria solidità difensiva e il talento offensivo per imporre ritmo e controllo del match. La capacità di difendere a tutto campo e di trovare buone conclusioni nei momenti chiave sarà determinante.

I Pelicans, dal canto loro, punteranno su velocità e creatività offensiva, cercando di sorprendere Boston con giocate rapide e transizioni efficaci. L’equilibrio tra difesa e attacco sarà la chiave per provare a conquistare la vittoria.