È un sorpasso che racconta una stagione: il Como di Cesc Fabregas è quinto con 26 punti, record del club dopo tredici giornate, mentre la Juventus di Luciano Spalletti è sesta a quota 21. Una squadra cresciuta in fretta contro un'altra ancora in cerca di certezze.. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I lariani sono a un solo punto dalla zona Champions e hanno vinto otto delle ultime nove partite tra campionato e coppa. I bianconeri arrivano da un periodo positivo, ma con vittorie larghe contro avversari più modesti e qualche interrogativo di troppo.

I precedenti dicono comunque Como: ha battuto la Juventus per 2-0 sia nell'ultimo incrocio sia in quello precedente, in una sfida che storicamente sorride ai piemontesi. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Como-Juventus in diretta TV e streaming

, tredicesima giornata di, si giocaallo, con arbitro Maurizio Mariani. La diretta è in esclusiva su: si segue dall'app su smart TV, console, computer, smartphone e tablet. Per chi preferisce il decoder, c'è il canale DAZN su Sky tramite. La telecronaca è affidata alla coppia Pardo-Stramaccioni.

TORINO, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Nick Woltemade della Juventus festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Juventus e Venezia FC allo stadio Allianz il 22 novembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC tramite Getty Images)

Il momento di forma del Como

Il campionato dei lariani è un crescendo. Dopo la sconfitta con l'Inter dell'8 novembre sono arrivati il 2-0 al Cagliari e l'1-0 all'AEK Atene in Champions League, firmato da Milla. La squadra ha il miglior possesso palla del torneo e una difesa tra le più solide: in casa ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite.

Davanti Douvikas, a quota undici gol stagionali, guida un attacco che ha sempre trovato soluzioni diverse; tra i difensori brilla Jacobo Ramon, già a tre reti. Fabregas deve fare a meno di Kean, Kambwala e Jesus Rodriguez, mentre Addai e Diao sono attesi al test decisivo e Caqueret è in forte dubbio.

Il momento di forma della Juventus

I bianconeri hanno ritrovato la strada: cinque risultati utili di fila, con quattro vittorie e un pareggio. L'ultima uscita è il 4-0 al Venezia, con i gol di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani, dopo la vittoria in Europa League con l'Omonia. Spalletti, però, non nasconde i limiti: per battere squadre meno organizzate la Juve ha faticato più del previsto.

L'emergenza è seria. Yildiz, Thuram e il capitano Locatelli sono ancora indisponibili, Nico Gonzalez è in dubbio, mentre Alajbegovic e Kalulu possono tornare almeno per la panchina. In avanti Woltemade è in condizione e si candida con Kolo Muani.

La chiave tattica della partita

Il Como dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, la Juventus con il 4-4-2. I lariani fanno del possesso la loro arma: Perrone e Da Cunha gestiscono il ritmo, Paz, Baturina e Liberali si muovono tra le linee alle spalle di Douvikas. I bianconeri rispondono con la solidità di Bremer e Lucumi, la qualità di Koopmeiners e Douglas Luiz in mezzo e l'estro di Zhegrova sulla destra.

Per i padroni di casa, il protagonista è Douvikas: il centravanti, in fiducia, deve sfruttare il gioco avvolgente della squadra e dare concretezza alla manovra. Per gli ospiti, il nome è Woltemade: in forma e a segno nell'ultimo turno, è il riferimento di una Juve in emergenza offensiva.

COMO, ITALIA - 21 NOVEMBRE: Adrian LahdoAnastasios Douvikas del Como 1907 viene pressato da Raphael Kofler del Cagliari Calcio durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 novembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le probabili formazioni di Como-Juventus

Fabregas conferma Douvikas al centro dell'attacco, con Liberali favorito su Diao. Spalletti, senza i big, punta sulla coppia Woltemade-Kolo Muani e sull'esterno Zhegrova.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Juventus (4-4-2): Vicario; Celik, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Zhegrova; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti

Como-Juventus: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Como-Juventus

: Como-Juventus Competizione : Serie A

: Serie A Data : domenica 29 novembre

: domenica 29 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Stadio Sinigaglia

: Stadio Sinigaglia Diretta tv: Dazn

La sfida si giocherà domenica 29 novembre