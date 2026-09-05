La Cremonese torna in campo per il terzo turno del campionato di Serie B. Domenica 6 settembre 2026, alle ore 19:30, la formazione grigiorossa ospiterà il Padova allo stadio Giovanni Zini di Cremona, in una sfida importante soprattutto per i padroni di casa, ancora fermi a quota 0 punti dopo le prime due giornate. Gli ospiti hanno invece raccolto 4 punti nelle prime due gare.>VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il Padova di Antonio Calabro arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria e un pareggio, dopo il successo esterno sul Pisa e l'1-1 casalingo contro l'Hellas Verona. La Cremonese, invece, ha perso entrambe le prime partite di campionato contro Empoli e Modena. Dopo il pesante avvio in Serie B, la società ha deciso di esonerare Marco Giampaolo nonostante la vittoria per 2-0 sul campo del Parma in Coppa Italia: al momento non è ancora stato ufficializzato il nuovo allenatore. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Cremonese-Padova in TV e streaming

Cremonese-Padova si gioca

allo stadio Giovanni Zini. La gara del terzo turno di Serie B sarà trasmessa in Italia da

e dal

, con quest'ultimo disponibile anche attraverso le piattaforme che ne distribuiscono il canale.

Cremonese, l'esonero di Marco Giampaolo

La

arriva alla partita in una situazione particolare. Marco Giampaolo è stato sollevato dall'incarico dopo le due sconfitte nelle prime due giornate di Serie B, contro Empoli e Modena, nonostante il successo ottenuto appena poche ore prima sul campo del Parma, battuto 2-0 in Coppa Italia. La guida tecnica della squadra è stata affidata al mister Fabio Pecchia, che avrà il compito di risollevare il morale di un'intera città dopo la recente retrocessione e l'inizio difficile in campionato.

Padova, quattro punti nelle prime due giornate

Il

ha iniziato il campionato con un rendimento decisamente più positivo. La formazione biancoscudata ha conquistato tre punti all'esordio vincendo 1-0 sul campo del Pisa, prima di pareggiare 1-1 contro l'Hellas Verona nella seconda giornata. Con

, la squadra di Antonio Calabro si presenta quindi a Cremona con l'obiettivo di dare continuità al buon avvio.

Le chiavi della partita

La principale chiave sarà rappresentata dalla reazione della

dopo un avvio di campionato complicato e il cambio in panchina. I grigiorossi dovranno trasformare la vittoria ottenuta in Coppa Italia in una spinta positiva anche in campionato, mentre il

cercherà di sfruttare la maggiore continuità mostrata nelle prime due giornate. La situazione tecnica dei padroni di casa aggiunge ulteriore interesse a una sfida che può avere un peso importante per entrambe.

Cremonese-Padova: data, orario e canali