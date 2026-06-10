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Il momento dei due tennisti

L'incontro è in programma mercoledì 10 giugno alle ore 13:30 sui campi di 's-Hertogenbosch. Per il tennista statunitense rappresenta un'occasione importante per misurare il proprio livello contro un avversario d'élite dopo aver già superato qualificazioni e primo turno. I successi ottenuti contro Max Houkes, Juan Pablo Ficovich e Jaume Munar hanno confermato la crescita di un giocatore che sta costruendo gran parte dei propri risultati grazie a un servizio particolarmente efficace. I numeri raccontano infatti di un atleta capace di vincere il 76% dei turni di battuta e di produrre oltre dieci ace a partita. Caratteristiche che assumono ancora più valore sull'erba, superficie che tende a premiare chi riesce a conservare con continuità i propri game di servizio.

Dall'altra parte della rete ci sarà però uno dei migliori interpreti del tennis moderno. De Minaur arriva nei Paesi Bassi dopo la parentesi del Roland Garros, conclusa con l'eliminazione contro Jakub Menšík. L'australiano resta comunque uno dei giocatori più completi del circuito e possiede una capacità unica di trasformare la velocità negli spostamenti in pressione costante sull'avversario.

Non esistono precedenti ufficiali tra i due tennisti. Proprio per questo motivo il confronto assume ulteriore fascino: da una parte un giocatore in piena fiducia e senza particolari pressioni, dall'altra uno dei protagonisti abituali dei grandi tornei ATP chiamato a rispettare il pronostico della vigilia.

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