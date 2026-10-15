Quattro partite senza vittorie da una parte, una difesa che fa acqua dall’altra: Deportivo A Coruña-Levante non sarà la sfida da copertina della giornata, ma dirà parecchio sulla direzione che prenderanno le stagioni di entrambe. Si gioca venerdì 16 ottobre alle 21:00 all’Estadio Riazor, nell’anticipo della nona giornata di Liga. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI DEPORTIVO A CORUNA-LEVANTE IN STREAMING SU BET365.

I galiziani, tornati nella massima serie dopo l’esperienza in Segunda División, avevano cominciato alla grande e si sono inceppati sul più bello. Il Levante, invece, ha una classifica che fa paura e una retroguardia che continua a concedere troppo. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Deportivo A Coruña-Levante in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Deportivo A Coruña-Levante

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Il campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica.di domani,, e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Liga e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

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Deportivo A Coruña-Levante: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Deportivo A Coruña-Levante

: Deportivo A Coruña-Levante Competizione : Liga

: Liga Data : venerdì 16 ottobre

: venerdì 16 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Estadio Riazor

: Estadio Riazor Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Deportivo ha giocato un'ottima partita contro la Real Sociedad e ha rischiato di rimontare nel finale, beneficiando anche del vantaggio numerico in campo, dato che la formazione basca ha giocato buona parte del match in dieci uomini. Senza alcuni uomini chiave, tra cui Casado e Aubameyang, sta comunque disputando buoni match e la classifica lo dimostra.

Il momento di forma del Deportivo A Coruña

Il momento di forma del Levante

Il ritorno in Liga sta andando meglio del previsto: la squadra diha raccoltoed è all’. Il problema è che il vento è cambiato in fretta. Dopo un avvio con, i Blanquiazules hanno infilato, chiuse dalsubito sul campo della. Riazor, però, resta il posto giusto per ripartire: il calore del pubblico e il fattore campo sono l’arma su cui il Depor punta per riprendersi la parte alta della classifica.Ilarriva in Galizia da, con. L’unica vittoria stagionale è lo spettacolaredi fine agosto, poi solo pareggi e sconfitte. Il vero allarme riguarda la difesa:fanno della squadra diuna delle retroguardie più vulnerabili del campionato. A rendere il quadro ancora più scomodo c’è una tradizione poco amica: lenon hanno portato bene ai Granotes, e stavolta servirebbe proprio sfatarla.

VALENCIA, SPAGNA - 29 AGOSTO: Adrian de la Fuente 'Dela' del Levante UD festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e Real Betis Balompie al Ciutat de Valencia il 29 agosto 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Deportivo A Coruña-Levante

Il match si giocherà su un equilibrio fragile. Ilha bisogno di ritrovare brillantezza, ildi smettere di regalare gol: per questo ci aspettiamo una gara, con lunghe fasi di controllo. Lato Depor il nome da cerchiare è quello di: da terminale offensivo, davanti a un trio di trequartisti, avrà l’occasione di far male a una difesa che concede tanto. Lato Levante tutto passa da, punto di riferimento dell’attacco e autore di sette gol nella scorsa stagione, che ha il compito di trasformare in oro le poche palle gol a disposizione. Se gli ospiti terranno la linea compatta, il pareggio non è un’ipotesi da escludere.

Hidalgo dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1, con Villares e Soriano a protezione della difesa e Mella, Cruz e Hernandez alle spalle di Nsongo. Luís Castro, invece, sembra orientato su un 4-4-2: Romero in coppia con Musuayi davanti, mentre in difesa Ndukwe potrebbe giocare al fianco di Dela.

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Romano; Navarro, Gimenez, Ede, Quagliata; Villares, Soriano; Mella, Cruz, Hernandez; Nsongo. Allenatore: Antonio Hidalgo

Levante (4-4-2): Ryan; Toljan, Dela, Ndukwe, Sanchez; Garcia, Rey, Olasagasti, Brugue; Romero, Musuayi. Allenatore: Luís Castro