L’Everton torna in campo per la terza giornata della Premier League. Domenica 6 settembre 2026, alle ore 15:00, i Toffees ospiteranno il Manchester United al nuovo Hill Dickinson Stadium, in una sfida tra due squadre che hanno raccolto rispettivamente 4 e 3 punti nelle prime due giornate. L’Everton è ancora imbattuto, mentre i Red Devils arrivano dall’ampio successo contro l’Ipswich.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Everton di David Moyes ha iniziato il campionato con il successo per 2-0 sul Crystal Palace e il pareggio per 1-1 sul campo del Bournemouth. Il Manchester United di Michael Carrick, invece, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Hull City ha reagito con un netto 5-2 sull’Ipswich, trascinato dalla tripletta di Bruno Fernandes. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Everton-Manchester United in TV e streaming

si giocherà domenica 6 settembre 2026 al Hill Dickinson Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta su

, con streaming ufficiale disponibile attraverso

.

L’Everton vuole continuare il proprio avvio positivo

L’Everton arriva alla sfida con

conquistati nelle prime due giornate. La squadra di David Moyes ha iniziato la stagione superando il Crystal Palace per 2-0, prima di pareggiare 1-1 in trasferta contro il Bournemouth. Un avvio ancora senza sconfitte che permette ai Toffees di affrontare il Manchester United con fiducia.

Il fattore campo sarà particolarmente importante per l’Everton, che giocherà al Hill Dickinson Stadium la propria prima grande sfida interna contro uno dei club più prestigiosi del calcio inglese. Moyes dovrà puntare sull'organizzazione della squadra e sulla capacità di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

Il Manchester United cerca continuità

Il Manchester United si presenta a Liverpool con

, conquistati grazie alla spettacolare vittoria per 5-2 contro l’Ipswich. La squadra di Michael Carrick aveva invece iniziato il campionato con la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Hull City, prima di reagire con una prestazione offensiva di grande livello a Old Trafford.

Grande protagonista dell’ultimo incontro è stato Bruno Fernandes, autore di una tripletta e di un assist nella sfida contro l’Ipswich. Il capitano dei Red Devils rappresenta uno degli uomini più importanti per Carrick, soprattutto dopo il rendimento avuto anche nella passata stagione.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Everton ancora

e un Manchester United che vuole dare continuità alla reazione mostrata nell’ultima giornata. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo e la solidità evidenziata nelle prime due partite, mentre gli ospiti cercheranno di riproporre la qualità offensiva vista contro l’Ipswich.

Particolare attenzione sarà rivolta a Bruno Fernandes e alla capacità dell’Everton di limitarne l’influenza. Per il Manchester United sarà inoltre importante evitare un nuovo avvio complicato, dopo il ko contro l’Hull City, mentre i Toffees cercheranno di confermare il proprio buon momento.

Everton-Manchester United: data, orario e canali