Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli

Il campionato olandese 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Feyenoord-Eagles, in programma domenica 16 agosto alle ore 14:30. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con 3 punti conquistati nel primo turno e vogliono dare continuità al proprio avvio di stagione.

Il Feyenoord potrà contare sul fattore campo e sul sostegno dei propri tifosi per cercare un'altra vittoria, mentre gli Eagles arrivano alla sfida con la fiducia derivante dal successo ottenuto all'esordio. Una partita interessante, soprattutto perché entrambe hanno l'opportunità di portarsi a quota 6 punti dopo le prime due giornate.

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Il Feyenoord vuole confermarsi

Il

affronta la seconda giornata davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di conquistare altri tre punti. Dopo il successo all'esordio, la formazione di casa vuole dare continuità al proprio percorso e rimanere nelle zone alte della classifica.

Il fattore campo rappresenta un'arma importante per il Feyenoord, che proverà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare la maggiore qualità della rosa.

Gli Eagles cercano un'altra impresa

Gli

arrivano all'appuntamento con 3 punti in classifica e la volontà di confermare quanto di buono mostrato nella prima giornata. La trasferta sul campo del Feyenoord rappresenta però un test decisamente più impegnativo.

Gli ospiti proveranno a mantenere compattezza e organizzazione, cercando di sfruttare gli spazi e le occasioni che potranno presentarsi durante la partita.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

ed

mette di fronte due squadre appaiate a quota 3 punti. Il confronto può quindi permettere alla vincente di portarsi a 6 punti dopo le prime due giornate e consolidare un buon avvio di campionato.

Il Feyenoord parte con i favori del pronostico e il vantaggio del fattore campo, ma gli Eagles possono affrontare la partita con entusiasmo e senza particolari pressioni.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Eagles

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato olandese.

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