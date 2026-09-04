Il Maracanã di Rio de Janeiro ospita una sfida di grande interesse per la 26ª giornata del campionato brasiliano tra Fluminense e Vasco. La partita si giocherà nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 alle ore 02:00 italiane: il Fluminense arriva all'appuntamento al quarto posto con 42 punti, mentre il Vasco occupa la diciassettesima posizione con 25 punti e ha bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Fluminense-Vasco è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI FLUMINENSE-VASCO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Fluminense-Vasco. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Fluminense-Vasco in diretta TV e streaming

si giocherà sabato

, corrispondenti alle 02:00 italiane della domenica, e sarà trasmessa in Brasile da

. La gara è inserita nel programma ufficiale della 26ª giornata al Maracanã. Al momento non risulta indicata una piattaforma televisiva ufficiale italiana per la trasmissione del match.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita, soprattutto considerando l'orario notturno della diretta italiana.

Come accedere allo streaming di Fluminense-Vasco

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e il campionato brasiliano; cercare Fluminense-Vasco tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Fluminense-Vasco: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 al

di Rio de Janeiro. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

, nella notte tra sabato e domenica. In Italia la partita

.

Partita: Fluminense-Vasco

Competizione: Campeonato Brasileiro – Serie A

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 02:00 italiane

Stadio: Maracanã

Diretta TV: SporTV e Premiere in Brasile; non disponibile al momento su una piattaforma ufficiale italiana

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo la 25ª giornata, il Fluminense è quarto con 42 punti, mentre il Vasco si trova al diciassettesimo posto con 25 punti. Il Fluminense arriva dal pareggio per 3-3 sul campo dell'Athletico-PR, mentre il Vasco ha battuto il Cruzeiro per 3-1 nell'ultimo turno.

Il momento del Fluminense

Il

occupa il quarto posto del Brasileirão con 42 punti e punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. Nell'ultima giornata la squadra di

ha pareggiato 3-3 contro l'Athletico-PR, in una gara ricca di emozioni nella quale il Tricolor ha trovato tre reti con Hulk, Canobbio e Ignácio.

La formazione di Zubeldía può contare su diversi elementi di esperienza e qualità, con Fábio tra i pali e una struttura che comprende giocatori come Ignácio, Igor Rabello, Arana, Hércules, Martinelli, Lucho Acosta, Canobbio e Savarino. Anche John Kennedy rappresenta una delle principali soluzioni offensive della squadra, mentre il Fluminense arriva al derby dopo aver già affrontato il Vasco in campionato e in Coppa del Brasile nel corso della stagione.

Il derby rappresenta quindi un appuntamento importante per il Fluminense, che vuole sfruttare il fattore Maracanã e continuare a rimanere nelle zone che valgono la qualificazione alle competizioni continentali.

Il momento del Vasco

Il

arriva al derby con 25 punti e una posizione di classifica molto più delicata rispetto agli avversari. Il successo per 3-1 contro il Cruzeiro nell'ultima giornata ha però rappresentato una spinta importante per la squadra di

, impegnata nella difficile corsa per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il tecnico portoghese può contare su giocatori importanti come Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes, Andrés Gómez e Brenner. Il Vasco ha inoltre già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Fluminense in questa stagione: in campionato ha vinto 3-2 al Maracanã nel precedente derby, mentre in Coppa del Brasile ha eliminato il Tricolor vincendo 3-1 nella gara di ritorno degli ottavi.

La sfida contro il Fluminense rappresenta dunque un'occasione importante per il Vasco, chiamato a trasformare il successo ottenuto contro il Cruzeiro in continuità di risultati.

Le probabili formazioni di Fluminense-Vasco

Il Fluminense

già utilizzato nelle precedenti sfide contro il Vasco. Fábio dovrebbe difendere la porta, con Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Hércules, Martinelli e Lucho Acosta, mentre Canobbio, Savarino e John Kennedy sono candidati per il reparto offensivo. In assenza di indicazioni più aggiornate, la probabile formazione riprende l'ultimo undici disponibile e la struttura utilizzata da Zubeldía.

Il Vasco dovrebbe rispondere con il 4-3-3, affidandosi a Léo Jardim tra i pali, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano in difesa. Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes dovrebbero comporre il centrocampo, mentre Andrés Gómez, Brenner e David sono candidati per il tridente offensivo. Anche in questo caso, la probabile formazione riprende l'ultimo undici disponibile e le indicazioni raccolte nelle precedenti sfide stagionali tra le due squadre.

FLUMINENSE (4-3-3): Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello, Arana; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, Savarino, John Kennedy. Allenatore: Luis Zubeldía.

VASCO (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Brenner, David. Allenatore: Pedro Emanuel.