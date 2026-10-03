Una settimana fa a Copenaghen finì 2-0 per la Danimarca, e adesso il Galles ha l'occasione di dire la sua. Le due nazionali tornano a sfidarsi in Nations League a pochissimi giorni di distanza, stavolta a Cardiff, nella partita in programma domenica 4 ottobre alle 20:45. I danesi arrivano da quattro successi consecutivi contro i Dragoni, ma la squadra di Bellamy si presenta con un'altra faccia dopo la vittoria sulla Norvegia, che ha riportato entusiasmo in un gruppo in difficoltà. Per tutte e due il passaggio del turno passa da qui: nessuno può permettersi di sbagliare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il retroscena rende la sfida ancora più interessante. La Danimarca ha battuto il Galles nelle ultime quattro occasioni consecutive e ha un filo diretto con il successo, ma il contesto è cambiato rispetto a una settimana fa. La squadra di Bellamy ha ritrovato entusiasmo grazie al bel colpo contro la Norvegia, un risultato che ha alleggerito l'ambiente dopo un avvio complicato.

I danesi, dal canto loro, hanno raccolto meno di quanto il loro gioco avrebbe meritato e arrivano a Cardiff con la voglia di dare continuità all'unico successo del loro percorso. Per entrambe vale la stessa regola: per sognare il passaggio del turno, non ci si può permettere passi falsi. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Galles-Danimarca in diretta TV e streaming

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Il Galles in cerca di continuità

si gioca domenica 4 ottobre, con calcio d'inizio alle 20:45, a Cardiff, e fa parte del calendario della UEFA Nations League. La diretta tv è affidata a, che trasmetterà la sfida sul canale Diretta Gol, all'interno di Sky Sport Calcio. Per chi preferisce seguirla da smartphone, tablet o computer, la partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go per gli abbonati e su, in entrambi i casi con un abbonamento attivo.

Il Galles è reduce dal successo contro la Norvegia, il risultato che ha cambiato il clima attorno alla squadra. Prima di quella vittoria il gruppo di Bellamy attraversava una fase delicata, con più dubbi che certezze e con il peso della sconfitta nel primo scontro con la Danimarca ancora sulle spalle. Il 2-0 di Copenaghen aveva certificato la differenza di qualità e di solidità tra le due squadre in quella serata.

Il successo sui norvegesi, però, ha ribaltato il quadro psicologico. Il morale è tornato alto, la pressione si è alleggerita e i gallesi si presentano alla sfida di Cardiff con un'altra faccia, più sicuri dei propri mezzi e con il sostegno del pubblico di casa dalla loro parte.

L'avvio altalenante della Danimarca

Il bilancio della Danimarca nelle prime tre partite di Nations League dice una vittoria, quella proprio contro il Galles, e due sconfitte, contro Portogallo e Norvegia. Numeri che non rendono giustizia alle prestazioni offensive, perché in entrambe le gare perse la squadra ha trovato la rete almeno due volte, mostrando trame di gioco convincenti e un attacco in grado di far male.

Il problema, semmai, è stato dall'altra parte del campo: contro lusitani e norvegesi la difesa non è riuscita a contenere la qualità degli avversari. Guidati dal talento di Hojlund, i danesi sanno di avere armi importanti, ma dovranno trovare maggiore equilibrio per evitare di pagare caro ogni distrazione.

OSLO, NORVEGIA - 24 SETTEMBRE: Rasmus Hojlund della Danimarca festeggia il secondo gol della sua squadra con Morten Hjulmand durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Danimarca all'Ullevaal Stadion il 24 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Il confronto tra moduli racconta già molto. Il Galles dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, la Danimarca con il 4-2-3-1. Una squadra che punta su tre centrocampisti e un tridente offensivo contro una che costruisce il proprio gioco con una coppia di mediani e tre trequartisti a sostegno della punta.

La zona nevralgica sarà il centrocampo. Il Galles proverà a controllare il ritmo con Ampadu, Brooks e Sheehan, cercando di non lasciare spazio a Hjulmand e Hojbjerg, la diga danese davanti alla difesa. Chi vincerà il duello in mezzo avrà in mano una fetta importante della partita. Per i padroni di casa, il protagonista potrebbe essere proprio Ampadu: il suo lavoro tra interdizione e primo passaggio sarà decisivo per togliere ossigeno alla trequarti ospite e dare ai tre davanti palloni giocabili.

Sul fronte danese, tutti gli occhi sono su Hojlund. Il centravanti è il riferimento offensivo di una squadra che segna con regolarità e può sfruttare la fantasia di Damsgaard e Froholdt alle sue spalle, con Dorgu a dare ampiezza sulla fascia. Se i gallesi saranno bravi a schermare le linee di passaggio verso di lui, la Danimarca farà più fatica a creare pericoli; se invece la sua squadra riuscirà a servirlo con continuità, la retroguardia di casa avrà un bel da fare.

Le probabili formazioni di Galles-Danimarca

Sul fronte delle scelte, nessuna delle due squadre dovrebbe fare grandi rivoluzioni. Il Galles punterà sul gruppo che ha ritrovato fiducia, con un reparto offensivo agile e rapido, mentre la Danimarca confermerà l'impostazione che ha prodotto tanti gol anche nelle partite perse, con Hojlund terminale offensivo.

Galles (4-3-3): Ward; Williams, Cabango, Davies, Dasilva; Brooks, Ampadu, Sheehan; Johnson, J. James, D. James.

Danimarca (4-2-3-1): Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Dorgu, Froholdt, Damsgaard; Hojlund.

Galles-Danimarca: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Galles-Danimarca

: Galles-Danimarca Competizione : Nations League

: Nations League Data : domenica 4 ottobre

: domenica 4 ottobre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Millennium Stadium

: Millennium Stadium Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà il domenica