La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Hapoel Tel Aviv-Ludogorets, in programma giovedì 23 luglio alle ore 20:30. La formazione israeliana ospita i campioni di Bulgaria nel primo atto di un doppio confronto che mette in palio l'accesso al terzo turno preliminare della competizione. Si tratta di una sfida tra due club con una buona esperienza internazionale e grandi ambizioni europee.

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L'Hapoel Tel Aviv vuole partire con il piede giusto

L'

torna protagonista nelle competizioni europee con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo per costruire un risultato positivo. La formazione israeliana sa di affrontare un avversario di alto livello, ma punta sull'entusiasmo del proprio pubblico e su una prestazione di grande intensità per restare in piena corsa verso la qualificazione.

La squadra di casa cercherà di mantenere il possesso del pallone e di creare occasioni offensive, consapevole dell'importanza di arrivare al ritorno con un vantaggio o comunque con il confronto ancora aperto.

Il Ludogorets punta a confermare la propria esperienza europea

Il

è ormai una presenza abituale nelle competizioni UEFA e arriva a questa sfida con l'ambizione di proseguire il proprio cammino continentale. Il club bulgaro dispone di una rosa esperta e proverà a sfruttare la qualità tecnica per ottenere un risultato favorevole già nella gara d'andata.

Gli ospiti cercheranno di gestire il ritmo della partita e di colpire nei momenti decisivi, con l'obiettivo di indirizzare il doppio confronto prima del ritorno in Bulgaria.

Il momento delle due squadre

L'

affronta una delle sfide più importanti dell'inizio di stagione e vuole sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari. Una vittoria permetterebbe agli israeliani di affrontare con maggiore fiducia la trasferta di ritorno.

Il Ludogorets, invece, punta a far valere la propria esperienza internazionale e parte con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo lontano da casa, così da avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo.

Le probabili formazioni di Hapoel Tel Aviv-Ludogorets

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che promette equilibrio, qualità tecnica e grande intensità.

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