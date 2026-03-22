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Dove vedere Hawks-Grizzlies: lo streaming gratis e la diretta tv live della NBA

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Lo streaming gratis della gara Hawks-Grizzlies: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Hawks e Grizzlies si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. Gli Atlanta Hawks vogliono sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo e continuare a essere competitivi nella Eastern Conference, mentre i Memphis Grizzlies cercano una vittoria in trasferta per migliorare il proprio rendimento e provare a risalire la classifica a Ovest.

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    Gli Hawks proveranno a sfruttare intensità offensiva e ritmo alto per mettere in difficoltà gli avversari e controllare la partita fin dalle prime fasi.

    I Grizzlies puntano su energia e fisicità per restare competitivi e cercare di portare a casa una vittoria importante in trasferta.

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