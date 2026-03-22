La sfida NBA tra Hawks e Grizzlies si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. Gli Atlanta Hawks vogliono sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo e continuare a essere competitivi nella Eastern Conference, mentre i Memphis Grizzlies cercano una vittoria in trasferta per migliorare il proprio rendimento e provare a risalire la classifica a Ovest.