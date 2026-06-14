La sfida di tennis tra Humbert e Cilic è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un confronto di grande interesse sull’erba britannica tra due giocatori che possiedono caratteristiche particolarmente adatte a questa superficie e che puntano a iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino nel torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Humbert arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di poter esprimere il proprio miglior tennis proprio sui campi in erba. Il francese dispone di un servizio efficace, di ottime accelerazioni da fondo campo e di una capacità di prendere l’iniziativa che spesso gli permette di comandare gli scambi.

Il Cilic, invece, è uno dei giocatori più esperti del circuito e nel corso della carriera ha ottenuto risultati importanti proprio su questa superficie. Il croato proverà a sfruttare il proprio servizio e la potenza dei colpi per mettere subito pressione all’avversario e indirizzare la partita a proprio favore.

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Il momento dei due tennisti

Humbert cercherà di sfruttare la propria qualità sull’erba e la capacità di accelerare il gioco per prendere il controllo degli scambi fin dalle prime battute.

Cilic proverà invece a far valere esperienza e potenza, puntando su servizio e colpi da fondo campo per conquistare un posto negli ottavi di finale.

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