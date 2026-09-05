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Lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria ospita una sfida interessante per il terzo turno di Serie C tra Juventus Next Gen e Pergolettese. La partita si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 18:00: i padroni di casa hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono ancora fermi a 0 punti. Juventus Next Gen-Pergolettese è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI JUVENTUS NEXT GEN-PERGOLETTESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Juventus Next Gen-Pergolettese. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Juventus Next Gen-Pergolettese in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su

, nell'ambito della copertura della Serie C 2026/27. La partita inizierà domenica

e potrà essere seguita attraverso i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Juventus Next Gen-Pergolettese

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Juventus Next Gen-Pergolettese tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Juventus Next Gen-Pergolettese: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo

di Alessandria. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su NOW.

Partita: Juventus Next Gen-Pergolettese

Competizione: Serie C

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Giuseppe Moccagatta

Diretta TV: Sky Sport

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, la Juventus Next Gen è a quota 4 punti, mentre la Pergolettese è ancora ferma a 0. I bianconeri hanno iniziato con il successo per 1-0 sul Novara e hanno poi pareggiato 3-3 sul campo del Carpi, mentre la Pergolettese ha perso entrambe le partite disputate finora.

Il momento della Juventus Next Gen

La

arriva al terzo turno ancora imbattuta e con 4 punti in classifica. La squadra allenata da

ha iniziato il campionato con il successo per 1-0 sul Novara, prima di pareggiare 3-3 sul campo del Carpi in una gara ricca di emozioni.

Al Cabassi i bianconeri sono andati sotto 2-0, ma hanno reagito con le reti di Pagnucco, Amaradio e Oboavwoduo, arrivando fino al momentaneo 3-2. Il pareggio di Sall nel finale ha impedito alla Next Gen di conquistare la seconda vittoria consecutiva, ma la rimonta ha evidenziato il carattere della formazione di Brambilla. Pagnucco si è già rivelato uno degli elementi più interessanti di questo avvio, mentre Amaradio e Oboavwoduo hanno avuto un impatto importante nella seconda giornata.

Il confronto con la Pergolettese offre ora alla Juventus Next Gen l'opportunità di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico e mantenere il passo delle squadre di vertice.

Il momento della Pergolettese

La

è invece ancora alla ricerca dei primi punti del campionato dopo due sconfitte consecutive. La formazione allenata da

ha perso 2-0 contro il Cittadella all'esordio e successivamente è stata battuta 1-0 dall'Union Brescia.

La squadra gialloblù ha mostrato una buona organizzazione difensiva, ma deve ancora trovare maggiore efficacia negli ultimi metri. Tra gli elementi di maggiore esperienza figurano Tommaso Silvestri, Alessandro Arini e Luca Tremolada, chiamati a guidare un gruppo che ha bisogno di sbloccarsi anche sul piano offensivo. Dopo due giornate senza gol segnati, la sfida di Alessandria rappresenta un banco di prova importante.

La trasferta contro la Juventus Next Gen sarà quindi delicata per la Pergolettese, che vuole interrompere immediatamente la serie negativa e conquistare i primi punti della stagione.

Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Pergolettese

La Juventus Next Gen

utilizzato nella trasferta contro il Carpi. Radu dovrebbe essere confermato tra i pali, con Macca, Oboavwoduo e Owusu davanti a lui. Sulle corsie spazio ad Amaradio e Pagnucco, mentre Savio, Verde e Konaté sono candidati a presidiare la zona centrale.

ha trovato il gol nell'ultima giornata e può mantenere un ruolo importante, mentre Montero Benia e Corradi sono tra le principali soluzioni offensive.

La Pergolettese dovrebbe rispondere con un 4-3-3, affidandosi all'esperienza di Silvestri e Arini. Cordaro è candidato alla porta, con Antolini, Silvestri, Dell'Orco e Zaia nella linea difensiva. A centrocampo spazio ad Arini, Stronati e Tremolada, mentre nel tridente offensivo con De Marchi mancherà Jaouhari, espulso nell'ultima gara con l'Union Brescia.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Radu; Macca, Oboavwoduo, Owusu; Amaradio, Savio, Verde, Konaté, Pagnucco; Montero Benia, Corradi. Allenatore: Brambilla.

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Antolini, Silvestri, Dell'Orco, Zaia; Arini, Stronati, Tremolada; Bassi, De Marchi, Corti. Allenatore: Giosa.