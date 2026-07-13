La sfida di tennis tra Magda Linette e Mai Hontama è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Atene, in Grecia, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 16:10. Un confronto tra due giocatrici con caratteristiche molto diverse: la polacca può contare su una lunga esperienza ai massimi livelli del circuito, mentre la giapponese cerca un risultato prestigioso per continuare la propria crescita. L'Athens Open, disputato sul cemento outdoor, rappresenta un'importante occasione per accumulare punti preziosi in classifica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Magda Linette: caratteristiche e carriera

Magda Linette, nata nel 1992 in Polonia, è una delle giocatrici più esperte del circuito WTA. Nel corso della carriera ha conquistato diversi titoli WTA e ha raggiunto il miglior risultato della sua carriera con la semifinale agli Australian Open 2023, entrando stabilmente tra le migliori trenta del ranking mondiale.

Dal punto di vista tecnico è una tennista molto completa, capace di alternare ritmo e variazioni. Dispone di un servizio affidabile, ottimi colpi in anticipo e una notevole esperienza nella gestione delle partite più delicate, qualità che sul cemento riescono spesso a fare la differenza.

Mai Hontama: caratteristiche e carriera

Mai Hontama, nata nel 1999 in Giappone, ha costruito la propria carriera principalmente tra circuito ITF e WTA, riuscendo progressivamente a ritagliarsi spazio nei tornei del circuito maggiore. Negli ultimi anni ha ottenuto risultati che le hanno consentito di consolidare la propria posizione nel ranking mondiale.

Il suo stile di gioco è basato sulla velocità negli spostamenti, sulla regolarità da fondo campo e sulla capacità di trasformare la difesa in attacco. Pur non essendo una giocatrice particolarmente potente, riesce spesso a mettere in difficoltà le avversarie grazie alla continuità e alla precisione.

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Il momento delle due tenniste

Linette arriva ad Atene con l'obiettivo di sfruttare la propria esperienza per disputare un torneo di alto livello. La polacca continua a essere una presenza costante nel circuito maggiore e vuole ritrovare continuità di risultati sul cemento.

Hontama, invece, cerca un'affermazione importante contro un'avversaria di maggiore esperienza. La giapponese ha dimostrato di poter competere ad alti livelli quando riesce a mantenere grande intensità negli scambi.

Pronostico

Sul cemento di Atene la maggiore esperienza di Magda Linette potrebbe rivelarsi determinante. La polacca dispone di un tennis più completo, di una migliore gestione dei momenti chiave e di maggiore qualità nei colpi offensivi rispetto alla giapponese. Hontama proverà a rendere la partita intensa attraverso la sua regolarità e la capacità di recuperare molti punti, ma dovrà mantenere un livello molto elevato per mettere realmente in difficoltà la favorita.

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