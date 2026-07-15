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La UEFA Conference League propone la gara di ritorno del primo turno preliminare Linfield-Kalju, in programma giovedì 16 luglio alle ore 20:45. La formazione nordirlandese è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, terminata con il successo del Nõmme Kalju per 1-0 in Estonia. Il discorso qualificazione resta comunque aperto e si deciderà nei novanta minuti finali.
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Il Linfield punta sulla rimonta davanti ai propri tifosiIl Linfield arriva alla sfida di ritorno con l'obiettivo di cancellare la sconfitta dell'andata e completare la rimonta davanti al proprio pubblico. Il ko per 1-0 in Estonia lascia comunque intatte le possibilità di qualificazione, considerando il margine minimo che separa le due squadre.
La formazione nordirlandese dovrà cercare un approccio aggressivo, provando a trovare il gol del pareggio nel doppio confronto senza però concedere spazi agli avversari. L'esperienza internazionale del club può rappresentare un fattore importante in una gara da dentro o fuori.
Il Kalju vuole difendere il vantaggioIl Nõmme Kalju si presenta alla sfida forte del successo ottenuto nella gara d’andata. La squadra estone ha conquistato un risultato prezioso grazie all’1-0 casalingo e ora punta a gestire il vantaggio per conquistare il passaggio del turno.
Gli ospiti dovranno disputare una partita di grande attenzione, sapendo che il Linfield proverà a imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti. La capacità di soffrire e sfruttare eventuali ripartenze potrebbe essere decisiva.
Il momento delle due squadreIl Linfield sa di dover trovare una prestazione di carattere per ribaltare il confronto. Un gol nelle prime fasi della partita potrebbe cambiare completamente l’inerzia della sfida e aumentare la pressione sul Kalju.
Il Nõmme Kalju invece parte con un piccolo vantaggio e potrà contare sulla maggiore tranquillità derivante dal risultato dell’andata. La squadra estone dovrà però evitare un atteggiamento troppo difensivo e provare a creare occasioni per chiudere la qualificazione.
Le probabili formazioni di Linfield-KaljuLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida decisiva, con il Linfield chiamato a rimontare e il Kalju pronto a difendere il vantaggio conquistato nel primo incontro.
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