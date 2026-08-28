Il Lipsia è pronto a inaugurare la nuova stagione di Bundesliga con una sfida subito interessante. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 15:30, la formazione di casa ospiterà il Borussia Mönchengladbach alla Red Bull Arena per la prima giornata di campionato. I padroni di casa ripartono dal prestigioso terzo posto conquistato nella scorsa stagione, mentre gli ospiti hanno chiuso al dodicesimo posto con 38 punti.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Lipsia proverà a sfruttare il fattore campo e arriva all’esordio dopo il convincente 6-0 rifilato all’Eintracht Trier in Coppa di Germania. Il Borussia Mönchengladbach, invece, ha superato per 5-0 lo Schott Mainz nella stessa competizione e si presenta al debutto con una preparazione estiva particolarmente positiva. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Lipsia-Borussia Mönchengladbach in TV e streaming

si giocherà sabato 29 agosto 2026 alla Red Bull Arena, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30. La partita rientra nella programmazione della Bundesliga 2026/27: in Italia le migliori sfide del campionato sono trasmesse in esclusiva da

, con la diretta streaming ufficiale disponibile su

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Il Lipsia riparte dal terzo posto e punta in alto

Il Lipsia ha chiuso la Bundesliga 2025/26 al

, ottenendo così il ritorno in Champions League dopo una stagione senza competizioni europee. La squadra ha segnato 66 gol in campionato e arriva al nuovo torneo con un cambio importante in panchina: Martín Demichelis ha preso il posto di Ole Werner con l’obiettivo di mantenere il Lipsia ai vertici del calcio tedesco.

Il tecnico argentino ha già ottenuto una risposta positiva nel primo impegno ufficiale, con il 6-0 contro l’Eintracht Trier in Coppa di Germania. In attacco gli occhi sono puntati anche su Christopher Nkunku, tornato a Lipsia in prestito dal Milan dopo la precedente esperienza dal 2019 al 2023. Il francese rappresenta un rinforzo importante dopo la partenza di Yan Diomande verso il Real Madrid.

Il Borussia Mönchengladbach vuole ripartire con Polanski

Il Borussia Mönchengladbach arriva alla prima giornata dopo una stagione chiusa al

, nella quale Eugen Polanski ha assunto la guida della squadra a settembre e successivamente è stato confermato come allenatore fino al 2028. Il tecnico ha avuto così l’opportunità di svolgere per la prima volta un’intera preparazione estiva con il gruppo.

I segnali della preseason sono stati molto positivi, con sette vittorie nelle amichevoli e il 5-0 sullo Schott Mainz in Coppa di Germania. Il principale riferimento offensivo sarà Tim Kleindienst, tornato disponibile dopo aver saltato quasi tutta la scorsa Bundesliga per un problema al ginocchio. Il centravanti, confermato anche come capitano, aveva segnato 16 gol nel campionato 2024/25 e rappresenta una delle principali speranze del Gladbach per migliorare il rendimento offensivo.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte una squadra reduce da un

e una formazione che vuole invece compiere un passo avanti dopo una stagione complicata. Il Lipsia potrà contare sulla maggiore qualità della rosa e sulla spinta della Red Bull Arena, mentre il Borussia proverà a sfruttare la maggiore stabilità raggiunta con Polanski.

Un duello interessante sarà quello tra l’attacco del Lipsia e la nuova organizzazione difensiva del Gladbach, che ha riportato a casa Ko Itakura dopo la partenza di Nico Elvedi. Anche la condizione di Kleindienst potrebbe incidere molto: se il capitano riuscirà a tornare ai livelli della stagione 2024/25, la squadra ospite potrà avere un riferimento offensivo fondamentale per mettere in difficoltà la difesa di Demichelis.

Lipsia-Borussia Mönchengladbach: data, orario e canali