La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Motherwell-HJK Helsinki, in programma giovedì 13 agosto alle ore 20:30. Il doppio confronto riparte dall'1-1 maturato nella sfida d'andata, un risultato che lascia completamente aperta la corsa alla qualificazione.

Il Motherwell potrà contare sul sostegno del proprio pubblico per cercare di conquistare il passaggio del turno, mentre l'HJK Helsinki arriva in Scozia con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità. Con il punteggio in perfetto equilibrio, ogni episodio potrebbe risultare decisivo.

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Il Motherwell vuole sfruttare il fattore campo

Il

affronta il ritorno con l'obiettivo di far valere il fattore campo e conquistare una qualificazione di prestigio. Dopo aver ottenuto un pareggio nella gara d'andata, la formazione scozzese proverà a imporre il proprio ritmo e a mettere pressione agli avversari fin dai primi minuti.

Una prestazione solida, unita al sostegno del pubblico, potrebbe rappresentare la chiave per accedere al turno successivo.

L'HJK Helsinki sogna il colpo in trasferta

L'

arriva a questa sfida con la convinzione di poter conquistare la qualificazione anche lontano da casa. La formazione finlandese ha dimostrato organizzazione e qualità nella gara d'andata e cercherà di ripetersi in Scozia.

Gli ospiti dovranno trovare il giusto equilibrio tra fase difensiva e capacità di colpire negli spazi, consapevoli che un episodio favorevole potrebbe indirizzare il doppio confronto.

Il momento della sfida

La sfida tra

e

si preannuncia una delle più equilibrate del terzo turno preliminare di Champions League. L'1-1 dell'andata lascia infatti tutto aperto e rende la gara di ritorno una vera e propria finale.

Il Motherwell proverà a sfruttare il vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi, mentre l'HJK cercherà di mettere in campo tutta la propria esperienza internazionale per conquistare il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Motherwell-HJK Helsinki

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.

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