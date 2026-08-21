La Ligue 1 2026/27 prende il via nel weekend del 21-23 agosto e tra gli appuntamenti della prima giornata c'è Nizza-Lorient, in programma sabato 22 agosto alle ore 20:45 all'Allianz Riviera. La sfida è inserita nel calendario ufficiale del primo turno del campionato francese.

Il Nizza inaugura la nuova stagione davanti ai propri tifosi, mentre il Lorient torna subito in campo con l'obiettivo di iniziare il campionato conquistando un risultato positivo. Entrambe le squadre partono naturalmente da 0 punti, rendendo i primi 90 minuti importanti soprattutto per acquisire fiducia e iniziare nel migliore dei modi il nuovo percorso.

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Dove vedere Nizza-Lorient in diretta TV e streaming LIVE

La partita rientra nella programmazione ufficiale della

, piattaforma che trasmetterà il campionato francese nella stagione 2026/27.

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Il Nizza vuole iniziare con una vittoria

Il

affronta l'esordio stagionale davanti al proprio pubblico, con l'obiettivo di sfruttare immediatamente il fattore campo. L'Allianz Riviera sarà chiamata a sostenere una squadra che vuole iniziare il nuovo campionato con maggiore continuità e mettere subito in cascina punti preziosi.

La preparazione estiva non ha regalato risultati particolarmente brillanti: nelle ultime amichevoli il Nizza ha pareggiato 0-0 contro l'Hull City e perso 2-0 contro la Juventus, mentre contro il Cagliari è arrivato un pareggio per 0-0 seguito dalla sconfitta ai rigori.

Il debutto ufficiale rappresenta quindi l'occasione per cambiare registro. Davanti ai propri tifosi, il Nizza dovrà cercare maggiore incisività offensiva e una prestazione più concreta rispetto alle ultime uscite.

Il Lorient cerca subito un risultato positivo

Il

arriva a Nizza con l'obiettivo di iniziare la stagione nel migliore dei modi. La formazione bretone dovrà affrontare una trasferta complicata, ma potrà giocare con la consapevolezza di avere davanti una squadra ancora alla ricerca dei propri equilibri.

Anche il precampionato ha fornito indicazioni contrastanti: il Lorient ha perso 4-1 contro l'Elversberg nell'ultima amichevole, dopo aver però battuto 2-1 l'Angers nella precedente uscita.

La priorità sarà quindi trovare subito compattezza e solidità. Riuscire a contenere il Nizza nei primi minuti potrebbe essere fondamentale, mentre la velocità nelle ripartenze potrebbe rappresentare una delle armi più interessanti per gli ospiti.

Il momento della sfida

mette di fronte due squadre che iniziano il campionato con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di partire bene. Il Nizza può contare sul fattore campo, mentre il Lorient proverà a sfruttare eventuali incertezze dei padroni di casa.

Anche i precedenti recenti suggeriscono una sfida tutt'altro che scontata: nell'ultima stagione le due squadre hanno pareggiato 3-3 in campionato a febbraio, mentre all'andata il Lorient si era imposto 3-1.

Il confronto di sabato sarà quindi anche un'occasione per il Nizza di riscattare quei risultati e iniziare la nuova Ligue 1 con un successo.

Le probabili formazioni di Nizza-Lorient

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa

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