Per gli iscritti a Bet365 sarà disponibile anche la copertura streaming live dell’evento. Dopo l’accesso al proprio profilo, il match potrà essere visualizzato tramite il palinsesto live della piattaforma sia da pc che da smartphone, con statistiche aggiornate in tempo reale.

Il momento delle due squadre

L'Oddevold ha costruito gran parte del proprio percorso attraverso un calcio offensivo e coraggioso. Venti reti realizzate nelle prime dieci giornate rappresentano uno dei migliori bottini del campionato e spiegano bene le ambizioni della formazione di casa. La sconfitta contro il Falkenbergs nell'ultimo turno ha interrotto una serie positiva che comprendeva due vittorie e due pareggi, ma le prestazioni offerte nelle settimane precedenti hanno lasciato indicazioni incoraggianti.

Numeri diversi, ma ugualmente interessanti, per il. La squadra ospite possiede una delle migliori difese della categoria, con appena otto gol subiti nelle prime dieci partite. Il successo per 2-0 ottenuto sul campo dell'Helsingborg ha ulteriormente rafforzato le convinzioni di un gruppo che sembra aver trovato il giusto equilibrio tra solidità e qualità offensiva.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ODDEVOLD-NORRKOPING CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ODDEVOLD-NORRKOPING SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA