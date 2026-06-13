L'EA7 Emporio Armani Milano torna in campo davanti al proprio pubblico per il secondo atto della finale playoff contro la Reyer Venezia
Sabato 13 giugno alle ore 20:00 il Forum di Assago ospiterà gara 2 della finale playoff di Serie A di basket tra Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia. Dopo il convincente 100-80 con cui i lombardi hanno aperto la serie, la squadra di Ettore Messina cerca un nuovo successo per avvicinarsi ulteriormente al titolo, mentre Venezia è chiamata a reagire immediatamente per evitare di ritrovarsi con le spalle al muro prima del trasferimento al Taliercio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OLIMPIA MILANO-VENEZIA CLICCA SU BET365.
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Come arrivano le due squadre
L'Olimpia Milano ha mandato un messaggio molto chiaro in gara 1. I campioni d'Italia hanno dominato gran parte dell'incontro, chiudendo con 100 punti realizzati e mostrando tutta la profondità del proprio roster. I biancorossi arrivano da tre vittorie consecutive e nelle ultime dieci partite hanno raccolto otto successi, confermando una crescita costante proprio nel momento più importante della stagione.
Diversa la situazione della Reyer Venezia. Gli uomini di coach Spahija hanno disputato un ottimo percorso playoff ma nel primo episodio della finale hanno sofferto la maggiore fisicità e l'efficienza offensiva dei milanesi. I lagunari restano comunque una squadra capace di segnare con continuità e proveranno ad alzare il ritmo per evitare un'altra gara controllata dall'Olimpia.PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OLIMPIA MILANO-VENEZIA CLICCA SU BET365.
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