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Come arrivano le due squadre

L'Olimpia Milano ha mandato un messaggio molto chiaro in gara 1. I campioni d'Italia hanno dominato gran parte dell'incontro, chiudendo con 100 punti realizzati e mostrando tutta la profondità del proprio roster. I biancorossi arrivano da tre vittorie consecutive e nelle ultime dieci partite hanno raccolto otto successi, confermando una crescita costante proprio nel momento più importante della stagione.

Diversa la situazione della Reyer Venezia. Gli uomini di coach Spahija hanno disputato un ottimo percorso playoff ma nel primo episodio della finale hanno sofferto la maggiore fisicità e l'efficienza offensiva dei milanesi. I lagunari restano comunque una squadra capace di segnare con continuità e proveranno ad alzare il ritmo per evitare un'altra gara controllata dall'Olimpia.

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