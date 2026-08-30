l Barcellona ospita il Rayo Vallecano nella terza giornata della Liga 2026/27, con i campioni di Spagna intenzionati a proseguire il proprio percorso a punteggio pieno. I blaugrana hanno infatti conquistato due vittorie nelle prime due giornate, mentre la formazione madrilena ha raccolto solamente un punto e arriva al Camp Nou alla ricerca di un risultato prestigioso. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI OSASUNA-GETAFE IN STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di Osasuna-Getafe. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Osasuna-Getafe in diretta TV e streaming

Osasuna-Getafe sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizieràe potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e trovare Osasuna-Getafe tra gli appuntamenti di giornata.

Come accedere allo streaming di Osasuna-Getafe

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Liga; Cercare Osasuna-Getafe tra le partite di lunedì 31 agosto; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Osasuna-Getafe: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Osasuna-Getafe

: Osasuna-Getafe Competizione : Liga

: Liga Data : lunedì 31 agosto 2026

: lunedì 31 agosto 2026 Orario : 19:30

: 19:30 Stadio : Estadio El Sadar

: Estadio El Sadar Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà lunedì 31 agosto ed il calcio d'inizio è

L'Osasuna vuole sfruttare il fattore campo per trovare un'altra vittoria, mentre il Getafe proverà a confermare i progressi mostrati nell'ultimo turno.

Il momento di forma dell'Osasuna

L'Osasuna arriva alla sfida dopo aver finalmente trovato la prima vittoria stagionale, ottenuta nel recupero della giornata inaugurale contro il Celta Vigo. La squadra navarra si è imposta per 2-1 a Balaídos, riuscendo a ribaltare una partita resa ancora più complicata dall'espulsione di Marcos Alonso tra le fila dei padroni di casa. Un risultato importante che ha permesso alla formazione di Luis Miguel Ramis di sbloccarsi dopo un avvio con qualche difficoltà.

Il successo esterno ha inoltre dato maggiore fiducia a un gruppo che vuole costruire una stagione tranquilla e che ora può contare sul sostegno del proprio pubblico. Il calendario ha però imposto un impegno ravvicinato e Ramis dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche dei suoi giocatori. Proprio per questo motivo non sono escluse alcune rotazioni, soprattutto dopo lo sforzo sostenuto in settimana. L'obiettivo resta comunque quello di sfruttare il momento favorevole e conquistare altri tre punti per dare ulteriore slancio alla classifica.

Il momento di forma del Getafe

Il Getafe ha invece conquistato la sua prima vittoria del campionato nell'ultima giornata, superando il Racing Santander per 1-0 al Coliseum. Dopo una partenza caratterizzata da una sconfitta, la squadra di José Bordalás ha quindi trovato una risposta immediata, portandosi a quota tre punti dopo le prime due giornate.

Il successo ha restituito morale a una squadra che, come spesso accade con Bordalás, punta soprattutto sulla solidità difensiva e sull'organizzazione tattica. La trasferta di Pamplona rappresenta però un nuovo banco di prova, contro un Osasuna che arriva a sua volta da una vittoria. Il tecnico dovrà inoltre fare a meno degli infortunati Christantus Uche e Juanmi, due assenze che riducono le alternative a disposizione. Nonostante questo, il Getafe vuole continuare a muovere la classifica e provare a conquistare il secondo risultato utile consecutivo.

VITORIA-GASTEIZ, SPAIN - AUGUST 15: Mariano Diaz of Deportivo Alaves celebrates scoring his team’s second goal with teammate Nahuel Tenaglia during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Deportivo Alaves and Getafe CF at Estadio de Mendizorroza on August 15, 2026 in Vitoria-Gasteiz, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le probabili formazioni di Osasuna-Getafe

L'Osasuna dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, affidandosi a Sergio Herrera in porta e alla coppia Catena-Herrando al centro della difesa. In mezzo al campo spazio a Moncayola e Iker Muñoz, mentre Budimir sarà il principale riferimento offensivo.

Il Getafe dovrebbe rispondere con il 4-4-2, con David Soria tra i pali e Djené e Zaid Romero al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Mangala e Francho Serrano, mentre Ünal e Satriano formeranno la coppia d'attacco.

Osasuna (4-4-2): Sergio Herrera; Arguibide, Herrando, Catena, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Oroz, Rubén García; Moi Gómez, Budimir.

Getafe (4-4-2): Soria; Femenía, Djené, Zaid Romero, Mojica; Andrés García, Francho, Mangala, Terrats; Ünal, Satriano.