Il Panathinaikos debutta nella nuova stagione di Eurolega davanti al proprio pubblico contro il Paris Basketball, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 20:15, con le due squadre pronte ad affrontarsi al Telekom Center Athens. La formazione greca, guidata da Ergin Ataman, riparte da un roster ricco di talento e ambizioni, mentre il Paris inaugura una nuova era con Maxime Lefèvre in panchina.VEDI PANATHINAIKOS-PARIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili:Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Panathinaikos-Paris. Dove vedere Panathinaikos-Paris in diretta TV e streaming La sfida tra Panathinaikos e Paris Basketball sarà trasmessa in Italia su Sky Sport Basket, con la possibilità di seguire l’incontro anche in streaming attraverso NOW. La nuova stagione di Eurolega prenderà il via giovedì 24 settembre sui canali Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Panathinaikos-Paris: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Panathinaikos-Paris

Panathinaikos-Paris Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Eurolega 2026/27, primo turno Data: giovedì 24 settembre 2026

giovedì 24 settembre 2026 Orario: 20:15

20:15 Palazzetto: Telekom Center Athens, Atene

Telekom Center Athens, Atene Diretta TV: Sky Sport Basket

Sky Sport Basket Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Panathinaikos Il Panathinaikos si presenta al debutto europeo con un gruppo costruito per competere ai massimi livelli e con Ergin Ataman ancora alla guida tecnica. Il roster comprende elementi di grande esperienza come Kostas Sloukas, Kendrick Nunn, Jerian Grant, Juancho Hernangomez e Mathias Lessort, oltre ai nuovi arrivi Nigel Hayes-Davis, Sylvain Francisco, Brancou Badio, Gerson Yabusele e Moustapha Fall. La squadra greca arriva inoltre alla sfida con un percorso positivo nelle competizioni nazionali: a metà settembre il Panathinaikos aveva centrato quattro vittorie consecutive in campionato, prima di aggiungere il successo in Coppa di Grecia contro la Kifisia. Un momento che conferma la buona condizione con cui i Greens si affacciano al primo appuntamento europeo della stagione. Il momento del Paris Il Paris Basketball inaugura invece il nuovo corso affidato a Maxime Lefèvre, nominato head coach nel luglio 2026 dopo le partenze di Tuomas Iisalo e Tiago Splitter. Il tecnico francese può contare su un roster rinnovato nel quale spiccano Nadir Hifi, Frank Ntilikina, T.J. Warren, Tyson Etienne, Sebastian Herrera, Jared Rhoden e Amath M’Baye. Proprio Nadir Hifi resta il principale riferimento offensivo del progetto parigino, dopo una stagione 2025/26 da 18,9 punti e 3,8 assist di media in Eurolega. Il Paris ha inoltre mostrato segnali interessanti in precampionato, battendo il Bàsquet Menorca e affrontando lo Zalgiris nel London Lions Invitational, prima di chiudere il torneo con una sconfitta di misura contro i padroni di casa del London Lions. Le chiavi tattiche di Panathinaikos-Paris La partita propone un confronto interessante tra due squadre che possono contare su esterni capaci di creare vantaggi dal palleggio. Il Panathinaikos avrà nelle iniziative di Nunn, Sloukas e Shorts una delle proprie principali fonti di produzione offensiva, mentre la presenza di Lessort e Fall permette ad Ataman di alternare soluzioni differenti nel pitturato. Il Paris dovrebbe puntare invece sulla velocità del proprio gioco e sulla capacità di Hifi di creare dal perimetro, con Warren e gli altri esterni chiamati ad accompagnare l’attacco. Sarà particolarmente importante anche il controllo dei rimbalzi e la gestione delle transizioni, due aspetti che possono incidere molto contro una formazione greca dotata di grande qualità individuale. I probabili quintetti iniziali di Panathinaikos-Paris Il Panathinaikos dovrebbe affidarsi a T.J. Shorts in regia, Kendrick Nunn e Nigel Hayes-Davis sugli esterni, Juancho Hernangomez da ala forte e Mathias Lessort come centro. Il Paris dovrebbe invece partire con Tyson Etienne e Nadir Hifi nel reparto esterni, T.J. Warren da ala piccola, Amath M’Baye come ala forte e Mãozinha Pereira nel ruolo di centro. Si tratta di quintetti indicativi e soggetti alle scelte definitive dei due allenatori. Panathinaikos: T.J. Shorts – Kendrick Nunn – Nigel Hayes-Davis – Juancho Hernangomez – Mathias Lessort Paris: Tyson Etienne – Nadir Hifi – T.J. Warren – Amath M’Baye – Mãozinha Pereira