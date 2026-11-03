Dieci vittorie consecutive in campionato e zero punti in Champions League: è il doppio volto del Porto di Farioli, che mercoledì 4 novembre alle 21:00 riceve il Napoli all’Estádio do Dragão per la quarta giornata della fase campionato. I portoghesi sono in fondo alla classifica, ancora a secco dopo tre sconfitte, mentre gli azzurri di Allegri hanno 3 punti e occupano la zona playoff. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La sfida mette di fronte due squadre in difficoltà in Europa. Il Porto ha perso in casa con il PSV e a Siviglia con il Betis, e solo una volta nella sua storia ha incassato tre stop interni consecutivi nelle grandi coppe europee. Il Napoli, dopo la prima vittoria stagionale contro il Bodø/Glimt, non vince due partite di fila in Champions dal 2023 e dovrà fare i conti con una situazione complicata: dopo il 2-0 subito dalla Juventus, Di Lorenzo, De Bruyne e Olivera sono in dubbio.

I precedenti in Europa sono favorevoli agli azzurri, con due vittorie, un successo portoghese e un pareggio, ma le italiane non vincono in casa del Porto da sei trasferte consecutive, dal 2017. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Porto-Napoli in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Porto

Porto-Napoli si gioca mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00 al in casa della formazione portoghese, e vale per la quarta giornata della fase campionato di. In Italia la diretta tv è affidata ad Amazon Prime Video.

In campionato il Porto è una macchina: ha vinto le ultime dieci partite di Liga, l’ultima delle quali per 4-0 sull’Estoril, preceduta dal 1-0 sull’Académico Viseu e dal successo per 1-0 a casa del Gil Vicente. Nelle ultime cinque gare ufficiali sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, con otto gol segnati e quattro subiti.

In Champions, invece, la strada è in salita: dopo il 3-2 con il Betis è arrivato lo 0-1 interno contro il PSV, che ha lasciato la squadra a zero punti, con due gol fatti e sei subiti. Farioli dovrebbe recuperare Zaidu, fermato da un problema al ginocchio, mentre restano in dubbio William Gomes e Pietuszewski.

Il momento di forma del Napoli

Il Napoli attraversa un periodo di alti e bassi. Nelle ultime cinque gare ha vinto due volte, pareggiato una e perso due, con undici gol segnati e dieci subiti. Il 4-3 al Bodø/Glimt al Maradona ha regalato il primo successo europeo, mentre il 3-3 con la Roma e il 4-1 a Monza hanno confermato la vena realizzativa. Le due sconfitte sono arrivate contro il Venezia (1-0) e, nell’ultimo turno, contro la Juventus (2-0).

L’infermeria preoccupa: oltre a Di Lorenzo, De Bruyne e Olivera, Højlund è atteso al rientro dopo un attacco febbrile. In Champions il bilancio è di una vittoria e due sconfitte, con cinque gol fatti e sette subiti, e la squadra ha mostrato qualche difficoltà quando gli avversari arrivano dalle sue parti.

NAPOLI, ITALIA - 20 OTTOBRE: Massimiliano Allegri, allenatore dell'SSC Napoli, reagisce durante la partita MD3 della fase di campionato UEFA Champions League 2026/27 tra l'SSC Napoli e l'FK Bodo/Glimt allo Stadio Diego Armando Maradona il 20 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Porto dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, il Napoli con il 3-5-2. I padroni di casa partono da una difesa a quattro con Bednarek e Kiwior al centro, un centrocampo con Rosario, Froholdt e Gabri Veiga e un tridente con Pepê, André Silva e Borja Sainz. Gli ospiti rispondono con Beukema, Rrahmani e Rafa Marín dietro, Politano e Lang sulle fasce, Gilmour in mezzo ad Anguissa e McTominay, e due attaccanti.

Per il Porto, il protagonista può essere André Silva: da riferimento offensivo, ha il compito di sfruttare i palloni di Pepê e Sainz e di approfittare di una retroguardia che potrebbe essere rimaneggiata. Per il Napoli, il nome è McTominay: il suo lavoro tra interdizione e inserimenti sarà fondamentale per dare equilibrio e spinta a una squadra che ha bisogno di punti.

Le probabili formazioni di Porto-Napoli

Farioli dovrebbe confermare il 4-3-3, con Alberto Costa e Martim Fernandes sulle fasce difensive. Allegri, se Di Lorenzo non dovesse farcela, può affidarsi alla difesa a tre e a due esterni di spinta come Politano e Lang.

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Froholdt, Rosario, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. Allenatore: Francesco Farioli

Napoli (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Lucca. Allenatore: Massimiliano Allegri

Porto-Napoli: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Porto-Napoli

: Porto-Napoli Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 4 novembre

: mercoledì 4 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Estadio do Dragao

: Estadio do Dragao Diretta tv: Amazon Prime Video

La sfida si giocherà mercoledì 4 novembre