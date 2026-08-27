Dove vedere Racing Santander-Elche in diretta TV e streaming

Il Racing Santander ospita l'Elche nella terza giornata di Liga 2026/27. Le due squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e si presentano all'appuntamento con un solo punto conquistato nelle prime due giornate. I padroni di casa hanno mostrato personalità nel loro ritorno nella massima serie, ma sono reduci dalla sconfitta contro il Getafe, mentre l'Elche deve reagire dopo il pesante ko interno contro il Barcellona. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI RACING SANTANDER-ELCHE IN STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Racing Santander-Elche

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Racing Santander-Elche: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Racing Santander-Elche

: Racing Santander-Elche Competizione : Liga

: Liga Data : venerdì 28 agosto 2026

: venerdì 28 agosto 2026 Orario : 19:00

: 19:00 Stadio : Campos de Sport de El Sardinero

: Campos de Sport de El Sardinero Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Vincitu e Goldbet

La sfida si giocherà mercoledì 28 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Racing Santander vuole sfruttare il fattore campo per conquistare il primo successo dal ritorno in Liga, mentre l'Elche cercherà di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro il Barcellona.

Il momento di forma del Racing Santander

Il Racing Santander ha raccolto un punto nelle prime due giornate del campionato. La formazione di José Alberto López ha iniziato la stagione mostrando una buona personalità contro il Villarreal, prima di essere sconfitta dal Getafe nella seconda giornata. Nonostante il risultato, il tecnico ha sottolineato le buone sensazioni mostrate dalla squadra nelle prime uscite e la capacità di competere al livello richiesto dalla massima categoria. Il Racing vuole ora sfruttare il calore del pubblico di El Sardinero, dove non perde da marzo, per conquistare la prima vittoria stagionale.

Il momento di forma dell'Elche

Anche l'Elche ha conquistato solamente un punto nelle prime due partite. La squadra di Martín Anselmi aveva iniziato il campionato con un buon pareggio esterno per 1-1 contro il Deportivo de La Coruña, ma nella seconda giornata è arrivata una pesante sconfitta per 0-5 contro il Barcellona. I valenciani devono quindi reagire immediatamente e cercare di ritrovare le sensazioni positive mostrate nella gara d'esordio. La trasferta di Santander rappresenta una buona occasione per ottenere il primo successo dell'era Anselmi, anche se il rendimento recente sul campo del Racing non è particolarmente positivo.

ELCHE, SPAGNA - 1 MARZO: Rafa Mir dell'Elche CF festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Elche CF e RCD Espanyol de Barcelona allo stadio Manuel Martinez Valero, il 1° marzo 2026 a Elche, in Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Le probabili formazioni di Racing Santander-Elche

José Alberto López dovrebbe confermare un undici molto simile a quello utilizzato nelle prime giornate. Il Racing dovrebbe disporsi con una difesa a quattro davanti a Julen Agirrezabala, con Pablo Ramón, Manu Hernando, Jorge Salinas e Mantilla. A centrocampo spazio a Gustavo Puerta, Sergio Martínez e Sergio Canales, mentre il reparto offensivo dovrebbe essere composto da Íñigo Vicente, Andrés Martín e Asier Villalibre. Pedro Felipe è invece indisponibile dopo l'infortunio muscolare accusato contro il Villarreal.

L'Elche dovrebbe rispondere con una formazione altrettanto offensiva. Matías Dituro sarà il portiere, con Bigas, David Affengruber, Víctor Chust e Buba Sangaré davanti a lui. Germán Valera, Marc Aguado e Gonzalo Villar dovrebbero comporre il centrocampo, mentre Buonanotte agirà sulla trequarti alle spalle di Ali Houary e Fernando Niño. Martín Anselmi dovrà fare a meno di Yago Santiago e Adam Boayar, entrambi infortunati.

Racing Santander (4-3-3): Agirrezabala; Pablo Ramón, Manu Hernando, Jorge Salinas, Mantilla; Gustavo Puerta, Sergio Martínez, Canales; Íñigo Vicente, Andrés Martín, Villalibre.

Elche (4-3-3): Dituro; Bigas, David Affengruber, Víctor Chust, Buba Sangaré; Germán Valera, Marc Aguado, Gonzalo Villar; Buonanotte, Ali Houary, Fernando Niño.