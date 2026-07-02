La sfida di tennis tra Arthur Rinderknech e Novak Djokovic è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Un match che vede il campione serbo partire nettamente favorito, ma con il francese pronto a giocarsi le sue chance senza pressione sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale.

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La Rinderknech proverà a sfruttare il suo servizio e la potenza dei colpi da fondo campo per restare agganciato al match, mentre Djokovic punta a confermare ancora una volta la sua straordinaria solidità nei tornei dello Slam.

Arthur Rinderknech: caratteristiche e carriera

Arthur Rinderknech, nato nel 1995 in Francia, è un giocatore di buon livello del circuito ATP, capace di ottenere risultati interessanti soprattutto nei tornei su superficie veloce. Nel corso della carriera ha raggiunto diverse vittorie importanti contro giocatori di fascia medio-alta e si è costruito una reputazione da avversario insidioso.

Dal punto di vista tecnico è un tennista molto fisico, dotato di un servizio potente e di colpi piatti che gli permettono di comandare gli scambi quando riesce a trovare continuità. Sull’erba può essere pericoloso proprio grazie alla velocità del suo gioco e alla capacità di accorciare i punti.

Novak Djokovic: caratteristiche e carriera

Novak Djokovic, nato nel 1987 a Belgrado, è considerato uno dei più grandi tennisti della storia. Con un palmarès straordinario fatto di numerosi titoli del Grande Slam e settimane da numero uno del mondo, il serbo rappresenta il punto di riferimento assoluto del tennis moderno.

Il suo gioco è basato su una combinazione unica di solidità difensiva, risposta al servizio tra le migliori di sempre e capacità mentale fuori dal comune. Sull’erba di Wimbledon ha costruito parte della sua leggenda, vincendo più volte il torneo e dimostrando una continuità impressionante nei momenti decisivi.

Dove vedere Rinderknech-Djokovic in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Rinderknech-Djokovic, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Rinderknech proverà a spingere con il servizio e a giocare in maniera aggressiva per provare a sorprendere il serbo.

Djokovic cercherà invece di imporre il suo ritmo con solidità, esperienza e grande gestione dei punti importanti.

Pronostico

Wimbledon è il torneo in cui Novak Djokovic ha costruito gran parte della sua leggenda, grazie a una capacità unica di adattarsi all’erba e a una gestione quasi perfetta dei momenti decisivi. Il serbo parte quindi nettamente favorito in questo confronto, forte della sua esperienza nei match Slam e della sua straordinaria solidità mentale nei turni importanti. Rinderknech dovrà provare a giocare al massimo del suo potenziale, soprattutto al servizio, per restare in partita, ma la differenza di continuità e qualità nei punti chiave appare evidente.

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