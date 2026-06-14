Lo streaming gratis della gara Rinderknech-Medjedovic: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella
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La sfida di tennis tra Arthur Rinderknech e Hamad Medjedovic è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un incontro interessante tra due giocatori molto potenti, pronti a contendersi un posto nel turno successivo del torneo sull’erba londinese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Rinderknech arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il proprio servizio e la fisicità. Il francese è un giocatore molto solido nei turni di battuta e cercherà di prendere il controllo degli scambi fin dai primi colpi.

Il Medjedovic, invece, è uno dei giovani più interessanti del circuito. Il serbo ha grande potenza nei colpi da fondo e un tennis aggressivo che può diventare molto pericoloso soprattutto sulle superfici veloci come l’erba.

Dove vedere Rinderknech-Medjedovic in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sui giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su Bet365 è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di Rinderknech-Medjedovic.

Come accedere allo streaming:

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Il momento dei due tennisti

Rinderknech proverà a imporre il proprio servizio e a gestire il match con esperienza e solidità.

Medjedovic cercherà invece di accelerare gli scambi e sfruttare la propria aggressività per mettere in difficoltà l’avversario.

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