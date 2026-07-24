La Liga Profesional Argentina riparte con la prima giornata del Torneo Clausura, che mette di fronte River Plate-Barracas Central. La sfida è in programma nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio, con calcio d'inizio alle 00:15 italiane. I Millonarios vogliono partire subito con una vittoria davanti al pubblico del Monumental, mentre il Barracas cerca un risultato di prestigio per inaugurare al meglio la nuova stagione.

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Il River Plate vuole iniziare con una vittoria

Il

debutta nel Torneo Clausura con l'obiettivo di conquistare subito i tre punti e regalare una soddisfazione ai propri tifosi. La formazione di Buenos Aires punta a recitare un ruolo da protagonista anche in questa seconda parte della stagione e sa quanto sia importante partire con il piede giusto. Dopo la delusione per l'eliminazione in Copa Argentina, i Millonarios sono chiamati a una pronta reazione.

Davanti al pubblico del Monumental, il River proverà a imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, facendo leva sulla qualità della rosa e sull'esperienza dei suoi uomini più rappresentativi.

Il Barracas Central sogna il colpo esterno

Il

arriva all'esordio con l'ambizione di sorprendere una delle grandi favorite del campionato. La formazione ospite sa di affrontare un avversario di altissimo livello, ma proverà a disputare una gara ordinata e compatta, cercando di sfruttare eventuali spazi in ripartenza.

Un risultato positivo al Monumental rappresenterebbe un'iniezione di fiducia importante per affrontare il resto del Torneo Clausura.

Il momento delle due squadre

Il

vuole dimenticare in fretta il passo falso in Coppa Argentina e concentrarsi sul campionato, dove l'obiettivo è partire subito con una vittoria. L'esordio casalingo rappresenta un'occasione importante per lanciare un segnale alle rivali.

Il Barracas Central, invece, affronta la trasferta senza particolari pressioni e proverà a mettere in difficoltà i Millonarios con una prestazione di grande sacrificio e organizzazione tattica.

Le probabili formazioni di River Plate-Barracas Central

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per inaugurare il proprio cammino nel Torneo Clausura argentino.

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