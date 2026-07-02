La sfida di tennis tra Aryna Sabalenka e Jelena Ostapenko è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Si tratta di uno dei match più attesi del turno, con due delle giocatrici più potenti del circuito pronte a contendersi un posto negli ottavi di finale dello Slam londinese.

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La numero uno del mondo Sabalenka arriva all'appuntamento in grande forma, mentre Ostapenko proverà a sfruttare il suo tennis esplosivo per mettere in difficoltà la favorita del torneo.

Aryna Sabalenka: caratteristiche e carriera

Aryna Sabalenka, nata nel 1998, è una delle giocatrici più dominanti del tennis moderno. Ex numero uno del mondo e vincitrice di diversi titoli del Grande Slam, si è affermata grazie a un tennis estremamente aggressivo e a una continuità di rendimento che l'ha portata stabilmente ai vertici della classifica WTA.

Dal punto di vista tecnico basa il proprio gioco su un servizio potentissimo e su colpi da fondo campo molto incisivi. Quando riesce a limitare gli errori gratuiti è capace di prendere il controllo degli scambi contro qualsiasi avversaria. Anche sull'erba di Wimbledon il suo tennis offensivo rappresenta un'arma di primissimo livello.

Jelena Ostapenko: caratteristiche e carriera

Jelena Ostapenko, nata nel 1997 in Lettonia, è conosciuta per essere una delle giocatrici più imprevedibili e spettacolari del circuito. Vincitrice del Roland Garros nel 2017, ha costruito la propria carriera su un tennis estremamente offensivo, capace di produrre un numero elevatissimo di colpi vincenti.

La lettone ama rischiare praticamente su ogni scambio, cercando costantemente di accorciare i punti con accelerazioni violente sia di diritto sia di rovescio. Quando trova continuità al servizio e nei colpi da fondo può mettere in difficoltà anche le migliori giocatrici del mondo.

Dove vedere Sabalenka-Ostapenko in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Sabalenka-Ostapenko, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Sabalenka proverà a imporre fin dalle prime battute la propria superiorità fisica e tecnica, facendo leva sul servizio e sulla potenza dei colpi da fondo campo.

Ostapenko cercherà invece di alzare immediatamente il ritmo degli scambi, puntando su un tennis estremamente offensivo per togliere tempo alla numero uno del mondo. L'esito di questa gara resta piuttosto incerto, anche se per forza di cose la Sabalenka parte comunque coi favori del pronostico dalla sua parte.

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