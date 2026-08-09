Il campionato rumeno 2026/27 prosegue con la 4ª giornata, che propone la sfida tra Sepsi-FCSB, in programma lunedì 10 agosto alle ore 20:30. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con obiettivi diversi in classifica: il FCSB è al comando con 7 punti, mentre il Sepsi occupa il decimo posto a quota 4 punti.

La gara rappresenta un test importante per entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono risalire posizioni e trovare continuità, mentre gli ospiti puntano a difendere il primato e confermare le proprie ambizioni stagionali.

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Il Sepsi cerca il colpo contro la capolista

Il

affronta la sfida davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare un risultato prestigioso contro la squadra che guida la classifica. I padroni di casa, fermi a

, vogliono migliorare la propria posizione e trovare maggiore continuità.

Per mettere in difficoltà il FCSB servirà una prestazione attenta, con grande equilibrio tra fase difensiva e capacità di sfruttare le occasioni offensive.

Il FCSB vuole difendere il primo posto

Il

arriva alla trasferta da capolista con

e la volontà di proseguire il proprio ottimo avvio di campionato. La formazione ospite punta a confermarsi ai vertici del calcio rumeno e sa quanto siano importanti anche le gare lontano da casa.

Una vittoria permetterebbe al FCSB di mantenere il comando della classifica e dare ulteriore slancio al proprio percorso stagionale.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre con una differenza di classifica evidente, ma con la stessa necessità di conquistare punti importanti. I padroni di casa vogliono avvicinarsi alle zone più alte, mentre la capolista punta a confermare il proprio stato di forma.

Il FCSB parte con i favori del pronostico, ma il Sepsi può contare sul fattore campo per provare a sorprendere gli avversari.

Le probabili formazioni di Sepsi-FCSB

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la quarta giornata del campionato rumeno.

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