La Svezia affronta la Polonia lunedì 28 settembre alle ore 20:45 alla Strawberry Arena di Solna, nella seconda giornata della Nations League 2026/27. La formazione di Graham Potter arriva alla sfida forte dei 3 punti conquistati all'esordio contro la Romania, battuta 2-1, mentre la squadra di Jan Urban ha pareggiato 0-0 contro la Bosnia-Erzegovina e si trova a quota 1 punto nel gruppo B4.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Svezia ha quindi iniziato la competizione con una vittoria, affidandosi soprattutto alla coppia offensiva formata da Alexander Isak e Viktor Gyökeres. La Polonia, invece, cerca maggiore incisività dopo lo 0-0 dell'esordio, con Robert Lewandowski chiamato a guidare l'attacco e Piotr Zielinski e Sebastian Szymański pronti a fornire qualità tra centrocampo e trequarti. In panchina ci sono Graham Potter e Jan Urban.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Svezia-Polonia in TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in Italia da

, con la gara inserita nella programmazione della Nations League. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso

e Sky Go.

Svezia

La

arriva alla seconda giornata dopo il successo per 2-1 sulla Romania. Graham Potter ha costruito una squadra che può contare soprattutto sulla qualità del reparto offensivo, dove la presenza contemporanea di

offre diverse soluzioni per attaccare la profondità e occupare l'area di rigore.

Il centrocampo può invece contare sulla qualità di Lucas Bergvall e Ayari, mentre la difesa ruota attorno all'esperienza di Lindelöf e alla presenza di Starfelt. Dopo il successo nella prima giornata, gli svedesi hanno la possibilità di portarsi a 6 punti e consolidare la propria posizione nel gruppo B4.

Polonia

La

ha raccolto un punto contro la Bosnia-Erzegovina e deve quindi cercare un risultato positivo a Solna per rimanere a contatto con la Svezia. La squadra di

può contare sull'esperienza di Robert Lewandowski e sulla qualità di Zielinski e Szymański nella zona centrale del campo.

Il possibile 4-3-3 punta a sfruttare le combinazioni tra Lewandowski e gli esterni, con Zalewski e Kamiński candidati a completare il reparto offensivo. La Polonia dovrà inoltre prestare particolare attenzione alla fase difensiva, considerando la capacità della Svezia di attaccare rapidamente gli spazi.

Le chiavi della partita

La principale chiave della sfida sarà il confronto tra la

e la capacità della Polonia di contenere la coppia Isak-Gyökeres. I padroni di casa possono infatti attaccare sia attraverso la profondità sia sfruttando la presenza fisica dei due centravanti.

Dall'altra parte, la Polonia dovrà cercare di servire Lewandowski con maggiore continuità e utilizzare la qualità di Zielinski e Szymański per trovare spazi alle spalle del centrocampo svedese. Anche la gestione delle fasce potrebbe avere un peso importante nell'equilibrio della partita.

Svezia-Polonia: data, orario e canali

Partita: Svezia-Polonia

Competizione: Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo B4

Data: lunedì 28 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Strawberry Arena, Solna

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW, Sky Go

Telecronaca: Sky Sport

Le probabili formazioni

La

dovrebbe confermare il 4-4-2, con Johansson tra i pali e Lindelöf e Starfelt al centro della difesa. Sulle fasce sono candidati Svensson e Gudmundsson, mentre in mezzo al campo dovrebbero trovare spazio Bergvall e Ayari. Davanti, la coppia

rappresenta la soluzione offensiva principale.

La Polonia dovrebbe rispondere con un 4-3-3, affidando a Bułka la porta e a Kiwior il ruolo di riferimento della linea difensiva. A centrocampo spazio alla qualità di Zielinski e Szymański, mentre Lewandowski dovrebbe essere il riferimento centrale del tridente.

Svezia (4-4-2): Johansson; Svensson, Lindelöf, Starfelt, Gudmundsson; Stroud, Bergvall, Ayari, Nanasi; Isak, Gyökeres.

Polonia (4-3-3): Bułka; Cash, Kędziora, Kiwior, Frankowski; Slisz, Zielinski, Szymański; Kamiński, Lewandowski, Zalewski.