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Come arrivano le due squadre

Tenerife si trova con le spalle al muro dopo aver perso entrambe le partite disputate in Catalogna. Il netto 100-67 di gara 1 aveva evidenziato il divario visto in campo, mentre nel secondo confronto gli isolani hanno mostrato una reazione importante pur uscendo nuovamente sconfitti per 97-89. La squadra allenata da Txus Vidorreta arriva però da playoff molto intensi, culminati con la sorprendente eliminazione del Real Madrid nei quarti di finale.

Il Barcellona, invece, sembra attraversare uno dei migliori momenti della stagione. I blaugrana hanno vinto sette delle ultime dieci partite e nelle prime due gare della serie hanno mostrato maggiore profondità, intensità e continuità. Con il 2-0 conquistato davanti al proprio pubblico, la squadra catalana può ora giocare con meno pressione e con la concreta possibilità di chiudere i conti già in trasferta.

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