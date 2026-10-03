In occasione dell'8ª giornata del Girone A di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 12:30 si affrontano Treviso e Giana Erminio allo stadio Omobono Tenni. I padroni di casa arrivano dalla vittoria per 1-0 sul campo del Renate e sono saliti a 12 punti dopo sette giornate, mentre la Giana Erminio ha pareggiato 1-1 contro la Pro Vercelli e occupa le zone basse della classifica con 3 punti.VEDI TREVISO-GIANA ERMINIO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Treviso è reduce da sei risultati utili consecutivi, mentre la Giana ha raccolto tre pareggi nelle ultime tre partite e si presenta al Tenni con Mario Tacchinardi appena nominato nuovo allenatore. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Treviso-Giana Erminio.

Dove vedere Treviso-Giana Erminio in diretta TV e streaming

La partita

e sarà disponibile anche in streaming su

, nell'ambito della programmazione della Serie C. Il calcio d'inizio è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 12:30.

Per seguire Treviso-Giana Erminio in streaming è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Treviso-Giana Erminio tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio.

È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 12:30, orario previsto per l'inizio della partita.

Treviso-Giana Erminio: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Treviso-Giana Erminio

Competizione: Serie C

Girone: A

Giornata: 8ª

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 12:30

Stadio: Omobono Tenni, Treviso

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Treviso

Il Treviso arriva al confronto con

. L'ultimo successo, ottenuto per 1-0 sul campo del Renate, ha confermato una caratteristica già evidente nelle prime giornate: la squadra di

e riesce a rimanere dentro le partite anche quando il risultato tarda ad arrivare.

A Renate è stato ancora un difensore, Davide Bove, a decidere la gara con un colpo di testa nel finale. Il Treviso ha così raggiunto tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, con appena otto gol segnati ma anche una difesa che ha incassato soltanto sei reti.

La sfida con la Giana arriva però in una fase condizionata da alcune assenze nel reparto offensivo, con Filippo Artioli, Alessio Vita e Raphael Odogwu indicati tra gli indisponibili. Questo aumenta il peso delle soluzioni rimaste a disposizione di Gorini, soprattutto per una squadra che ha costruito gran parte del proprio rendimento sulla solidità più che sulla produzione offensiva.

Il momento della Giana Erminio

La Giana Erminio è ferma a

, ma ha interrotto la serie di sconfitte grazie a tre pareggi consecutivi. L'ultimo è arrivato contro la Pro Vercelli, con

a firmare il vantaggio prima del pareggio piemontese nella ripresa.

La novità principale è in panchina: dopo l'esonero di Alessio Gambirasio, la società ha affidato la squadra a Mario Tacchinardi, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il nuovo allenatore eredita una formazione che ha utilizzato prevalentemente il 3-5-2 e che ha trovato una certa continuità difensiva nelle ultime gare, pur continuando a faticare nella produzione offensiva.

Contro il Treviso sarà quindi interessante verificare se la Giana riuscirà a trasformare la maggiore solidità delle ultime settimane in una prestazione più incisiva negli ultimi trenta metri, soprattutto attraverso Comelli e Magazzù, già schierati insieme nell'ultimo turno.

Le probabili formazioni di Treviso-Giana Erminio

Il Treviso dovrebbe riproporre il

, con Nobile in porta e Cappelletti, Maestrelli e Bove davanti a lui. Brigati e Liotti saranno gli esterni, mentre in mezzo al campo dovrebbero trovare spazio Romeo, Gucher e Ciuferri. In attacco spazio a Tommasini e Odogwu.

La Giana Erminio dovrebbe rispondere con il

, affidandosi a Mazza tra i pali e a Mora, Rovinelli e Ghezzi nel terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Comelli, Muhameti, Zanchetta, Ballabio e Nucifero, con Magazzù e Samele in avanti.

Treviso (3-5-2): Nobile; Cappelletti, Maestrelli, Bove; Brigati, Romeo, Gucher, Ciuferri, Liotti; Tommasini, Odogwu. Allenatore: Edoardo Gorini.

Giana Erminio (3-5-2): Mazza; Mora, Rovinelli, Ghezzi; Comelli, Muhameti, Zanchetta, Ballabio, Nucifero; Magazzù, Samele. Allenatore: Mario Tacchinardi.