Dove vedere Union Brescia-Arzignano in diretta TV e streaming

Venerdì alle 20:30 l’Union Brescia, seconda, ospita al Rigamonti l’Arzignano Valchiampo, quarto, nell’anticipo della 13ª giornata del girone A. La squadra di Corini cerca il terzo successo di fila.
È lo scontro diretto d’alta classifica che apre la tredicesima giornata del girone A di Serie C. Venerdì 6 novembre lo stadio Mario Rigamonti ospita Union Brescia-Arzignano Valchiampo, sfida tra la seconda e la quarta del raggruppamento. Il calcio d’inizio è alle 20:30. Le Rondinelle cercano la terza vittoria di fila in campionato, mentre i vicentini arrivano con l’ambizione di accorciare in classifica. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI UNION BRESCIA-ARZIGNANO IN STREAMING SU BET365.
La classifica dà già il peso della serata. La squadra di Eugenio Corini ha raccolto 25 punti in dodici giornate ed è a cinque lunghezze dalla capolista Cittadella. L’Arzignano di Daniele Di Donato è a quota 21, quattro punti dietro i biancazzurri: con un successo al Rigamonti si porterebbe a un passo dal secondo posto. Il confronto ha una storia recente ma curiosa.
Le due squadre si sono incontrate solo la scorsa stagione, con una vittoria per parte e in entrambi i casi un 2-1 a favore della squadra in trasferta. All’esordio in campionato di un anno fa fu proprio l’Arzignano a imporsi a Brescia, mentre al ritorno toccò ai lombardi passare in Veneto. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
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Union Brescia-Arzignano: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il 6 novembre alle 20:30.
- Partita: Union Brescia-Arzignano
- Competizione: Serie C
- Data: venerdì 6 novembre
- Orario: 20:30
- Stadio: Stadio Rigamonti
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
Il momento di forma dell'Union BresciaI biancazzurri hanno un bilancio di sette vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Nelle ultime cinque giornate hanno raccolto tre successi, un pari e un ko, con 11 gol segnati e 5 subiti. La settimana scorsa il Brescia ha dato un segnale forte dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Cittadella, travolgendo la Folgore Caratese per 4-0 in trasferta.
Nel primo tempo hanno segnato Rizzo Pinna e Pellegrini, nella ripresa hanno chiuso i conti due subentrati, Boci e Spagnoli, mentre Gori ha tenuto la porta inviolata con un intervento prodigioso. Quella di Carate è stata la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-1 al Cittadella, una striscia che mancava da metà settembre. Il passo falso sul campo della Giana Erminio sembra alle spalle. Per Corini c’è però un problema: Mercati è squalificato, quindi la mediana andrà ridisegnata.
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Il momento di forma dell'ArzignanoAnche i gialloceleschi arrivano in salute, con sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte e un rendimento recente identico a quello dei rivali: tre successi, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque, con 7 reti all’attivo e 5 al passivo. Nell’ultimo turno la squadra di Di Donato ha pareggiato 1-1 al Saleri contro il Lumezzane: Bernardi l’ha sbloccata con un diagonale preciso, poi Mancini ha firmato il pari poco prima dell’intervallo. È un punto che lascia qualche rimpianto ma conferma la solidità di un gruppo che resta stabilmente nelle prime posizioni. Per i vicentini sarà la seconda trasferta consecutiva in terra bresciana, contro un avversario che in casa vorrà dettare i ritmi fin dall’inizio.
La chiave tattica della partitaIl Brescia di Corini parte con i favori del pronostico e un reparto offensivo in fiducia. Il riferimento è Andrea Rizzo Pinna, sicuro di una maglia da trequartista alle spalle della punta: è reduce dal gol che ha aperto la goleada di Carate ed è l’uomo che dà qualità tra le linee. L’Arzignano risponderà con un undici compatto e cercherà di colpire in ripartenza. Occhio a Edoardo Bernardi, a segno a Lumezzane e capace di pungere arrivando da dietro. Con l’Union in serie positiva sotto porta e due precedenti finiti entrambi con tre reti, c’è da aspettarsi una partita aperta e con diversi gol.
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Le probabili formazioni di Union Brescia-Arzignano
Corini dovrebbe confermare porta e difesa, con Gori protetto da Sina, Silvestri e Rizzo. Al posto dello squalificato Mercati è favorito Balestrero, in vantaggio su Lamesta e Frigerio. In avanti Rizzo Pinna è certo del posto, Di Molfetta è in ballottaggio con Marras e Spagnoli è leggermente avanti su Pellegrini per il ruolo di unica punta. Di Donato dovrebbe invece riproporre il 3-4-1-2: Moretti sulla trequarti, alle spalle della coppia Mattioli-Nanni.
Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Sina, Silvestri, Rizzo; Casasola, Balestrero, Mallamo, De Maria; Rizzo Pinna, Di Molfetta; Spagnoli. Allenatore: Eugenio Corini
Arzignano Valchiampo (3-4-1-2): Vannucchi; Campesan, Milillo, De Santis; Cariolato, Lakti, Gatti, Bernardi; Moretti; Mattioli, Nanni. Allenatore: Daniele Di Donato
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