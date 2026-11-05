È lo scontro diretto d’alta classifica che apre la tredicesima giornata del girone A di Serie C. Venerdì 6 novembre lo stadio Mario Rigamonti ospita Union Brescia-Arzignano Valchiampo, sfida tra la seconda e la quarta del raggruppamento. Il calcio d’inizio è alle 20:30. Le Rondinelle cercano la terza vittoria di fila in campionato, mentre i vicentini arrivano con l’ambizione di accorciare in classifica. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI UNION BRESCIA-ARZIGNANO IN STREAMING SU BET365.

La classifica dà già il peso della serata. La squadra di Eugenio Corini ha raccolto 25 punti in dodici giornate ed è a cinque lunghezze dalla capolista Cittadella. L’Arzignano di Daniele Di Donato è a quota 21, quattro punti dietro i biancazzurri: con un successo al Rigamonti si porterebbe a un passo dal secondo posto. Il confronto ha una storia recente ma curiosa.

Le due squadre si sono incontrate solo la scorsa stagione, con una vittoria per parte e in entrambi i casi un 2-1 a favore della squadra in trasferta. All’esordio in campionato di un anno fa fu proprio l’Arzignano a imporsi a Brescia, mentre al ritorno toccò ai lombardi passare in Veneto. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Union Brescia-Arzignano in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Union Brescia-Arzignano

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Union Brescia-Arzignano: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Union Brescia-Arzignano

: Union Brescia-Arzignano Competizione : Serie C

: Serie C Data : venerdì 6 novembre

: venerdì 6 novembre Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Stadio Rigamonti

: Stadio Rigamonti Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma dell'Union Brescia

La sfida si giocherà ilI biancazzurri hanno un bilancio di. Nelle ultime cinque giornate hanno raccolto tre successi, un pari e un ko, cone 5 subiti. La settimana scorsa il Brescia ha dato un segnale forte dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Cittadella, travolgendo lain trasferta.

Nel primo tempo hanno segnato Rizzo Pinna e Pellegrini, nella ripresa hanno chiuso i conti due subentrati, Boci e Spagnoli, mentre Gori ha tenuto la porta inviolata con un intervento prodigioso. Quella di Carate è stata la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-1 al Cittadella, una striscia che mancava da metà settembre. Il passo falso sul campo della Giana Erminio sembra alle spalle. Per Corini c’è però un problema: Mercati è squalificato, quindi la mediana andrà ridisegnata.

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Il momento di forma dell'Arzignano

La chiave tattica della partita

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Le probabili formazioni di Union Brescia-Arzignano

Anche i gialloceleschi arrivano in salute, cone un rendimento recente identico a quello dei rivali: tre successi, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque, con 7 reti all’attivo e 5 al passivo. Nell’ultimo turno la squadra di Di Donato ha pareggiato: Bernardi l’ha sbloccata con un diagonale preciso, poi Mancini ha firmato il pari poco prima dell’intervallo. È un punto che lascia qualche rimpianto ma conferma lache resta stabilmente nelle prime posizioni. Per i vicentini sarà la, contro un avversario che in casa vorrà dettare i ritmi fin dall’inizio.Il Brescia di Corini parte con i favori del pronostico e un reparto offensivo in fiducia. Il riferimento è, sicuro di una maglia da trequartista alle spalle della punta: è reduce dal gol che ha aperto la goleada di Carate ed è l’uomo che dà qualità tra le linee. L’Arzignano risponderà con un undici compatto e cercherà di colpire in ripartenza. Occhio a, a segno a Lumezzane e capace di pungere arrivando da dietro. Con l’Union in serie positiva sotto porta e due precedenti finiti entrambi con tre reti, c’è da aspettarsi una

Corini dovrebbe confermare porta e difesa, con Gori protetto da Sina, Silvestri e Rizzo. Al posto dello squalificato Mercati è favorito Balestrero, in vantaggio su Lamesta e Frigerio. In avanti Rizzo Pinna è certo del posto, Di Molfetta è in ballottaggio con Marras e Spagnoli è leggermente avanti su Pellegrini per il ruolo di unica punta. Di Donato dovrebbe invece riproporre il 3-4-1-2: Moretti sulla trequarti, alle spalle della coppia Mattioli-Nanni.

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Sina, Silvestri, Rizzo; Casasola, Balestrero, Mallamo, De Maria; Rizzo Pinna, Di Molfetta; Spagnoli. Allenatore: Eugenio Corini

Arzignano Valchiampo (3-4-1-2): Vannucchi; Campesan, Milillo, De Santis; Cariolato, Lakti, Gatti, Bernardi; Moretti; Mattioli, Nanni. Allenatore: Daniele Di Donato