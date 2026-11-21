Una striscia da allungare e un bomber da fermare. L'Union Brescia ospita il Renate al Mario Rigamonti nella 15ª giornata del girone A di Serie C, una gara in programma domenica 22 novembre alle ore 12:30. Le Rondinelle di Eugenio Corini arrivano da quattro successi consecutivi e vogliono restare agganciate alla vetta. I nerazzurri di Simone Banchieri sono in piena risalita e possono contare sul capocannoniere del girone. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI UNION BRESCIA-RENATE IN STREAMING SU BET365.

Il Brescia sogna il salto di categoria: i biancazzurri sono secondi con 31 punti e hanno il miglior attacco del campionato con 28 reti, appaiati al Cittadella dopo l'ultimo turno. C'è anche un piccolo record nel mirino: Corini vuole eguagliare Calori, capace di centrare cinque vittorie consecutive nella stagione 2011-2012. Il Renate però non ha brutti ricordi del Rigamonti.

I precedenti della scorsa stagione in Serie C si sono chiusi con un successo per parte: 1-3 per il Brescia all'andata e 1-2 per il Renate al ritorno a Brescia. Quel colpo è arrivato proprio nella prima storica apparizione dei nerazzurri al Rigamonti. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Union Brescia-Renate in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Union Brescia-Renate

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Union Brescia-Renate: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Union Brescia-Renate

: Union Brescia-Renate Competizione : Serie C

: Serie C Data : domenica 22 novembre

: domenica 22 novembre Orario : 12:30

: 12:30 Stadio : Stadio Rigamonti

: Stadio Rigamonti Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

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Il momento di forma dell'Union Brescia

La sfida si giocherà il 22 novembre alle 12:30Il Brescia vive il suo momento migliore. Dopo il ko contro il Cittadella in Coppa Italia sono arrivati quattro successi di fila in campionato: il 2-1 proprio sul Cittadella, il 4-0 di Carate contro la Folgore Caratese, il 3-2 all'Arzignano e infine il

Quest'ultima è stata un'altra vittoria in extremis. Marras ha sbloccato il risultato nel finale del primo tempo, risolvendo una mischia in area, e Mandelli ha pareggiato a inizio ripresa con un piatto. A tempo scaduto è arrivato il colpo di Balestrero: il suo gol era stato inizialmente annullato, poi convalidato dopo la revisione dell'arbitro. Corini deve però fare i conti con quattro assenze: Zennaro, Di Molfetta, Sorensen e Silvestri. Quest'ultimo è uscito nel primo tempo a Zanica dopo un colpo alla testa.

BRESCIA, ITALIA - 22 DICEMBRE: Una vista generale all'interno dello stadio prima della partita di Serie C tra Union Brescia e FC Internazionale U23 allo Stadio Mario Rigamonti il 22 dicembre 2025 a Brescia, Italia. (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter tramite Getty Images)

Il momento di forma del Renate

Dopo il cambio di allenatore i nerazzurri hanno cambiato marcia. Prima della trasferta di Brescia il Renate porta il buono stato di forma di quattro turni utili di fila: lo 0-0 con l'AlbinoLeffe, il clamoroso, il. Proprio quest'ultima gara ha lasciato tanto rammarico.

Il Renate era avanti di due reti all'intervallo e ha subito il pareggio definitivo su rigore al 95', dopo essersi riportato in vantaggio. Il protagonista è stato Nicola Anelli, capocannoniere del campionato, autore di una tripletta. Anche i numeri confermano la svolta: nella classifica degli expected goals il Renate è quarto, un dato che dimostra lo spirito offensivo di Banchieri.

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Union Brescia-Renate

Il Brescia ha più qualità e un'idea di gioco consolidata con il 3-4-2-1. L'uomo da seguire è, a segno a Zanica e decisivo nel ruolo di trequartista alle spalle dell'unica punta: i suoi inserimenti possono creare problemi alla difesa a tre nerazzurra. Sul fronte opposto, tutti gli occhi sono puntati su, il riferimento offensivo del Renate. Il terzetto bresciano dovrà essere attento soprattutto sui calci piazzati, situazione nella quale l'attaccante ha già fatto male al Desenzano. Il Brescia ha il miglior attacco del girone e il Renate ha segnato undici gol nelle ultime tre partite: tutto lascia pensare a una

Corini dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Senza Silvestri, la difesa dovrebbe essere composta da Sina, recuperato, Rizzo e Balestrero. Sugli esterni agiranno Casasola e De Maria, in mezzo Mercati e Mallamo. Davanti Pellegrini è favorito su Spagnoli, mentre Crespi partirà dalla panchina. Banchieri dovrebbe riproporre il 3-5-2 visto contro il Desenzano, con la coppia Anelli-Italeng in attacco.

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Sina, Rizzo, Balestrero; Casasola, Mercati, Mallamo, De Maria; Rizzo Pinna, Marras; Pellegrini. Allenatore: Eugenio Corini

Renate (3-5-2): Avella; Vigano, Motoc, Riviera; Dore, Delcarro, Suarez, Careccia, Kerrigan; Anelli, Italeng. Allenatore: Simone Banchieri