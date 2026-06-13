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Il momento delle due squadre

L'Unión La Calera sta attraversando una stagione caratterizzata da alti e bassi. Nelle ultime cinque partite sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio, risultati che testimoniano una certa discontinuità. L'ultimo successo per 2-0 sul campo del Deportes La Serena ha però restituito fiducia a una squadra che continua a faticare soprattutto dal punto di vista difensivo, avendo subito più reti di quante ne abbia segnate nel corso del campionato.

L'Universidad de Chile arriva invece a questa trasferta con numeri decisamente più convincenti. Cinque vittorie nelle ultime dieci gare, una difesa che concede appena 0,7 gol di media nelle uscite più recenti e una maggiore solidità complessiva. Il pareggio per 2-2 contro l'Audax Italiano nell'ultima uscita ha lasciato qualche rimpianto, ma ha confermato una squadra capace di creare occasioni e mantenere il controllo del gioco.

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