Unión La Calera e Universidad de Chile si affrontano in una sfida importante del campionato cileno. I padroni di casa cercano continuità dopo l'ultimo successo
In Cile ci sono partite che valgono tre punti e partite che raccontano una rivalità fatta di orgoglio, pressione e necessità di rilancio. Union La Calera e Universidad de Chile si ritrovano una di fronte all'altra domenica 14 giugno alle 21:00 in una sfida che mette in palio molto più della semplice classifica. I padroni di casa cercano continuità dopo il successo ottenuto nell'ultima giornata, mentre la U vuole confermare la propria crescita e avvicinarsi alle posizioni che contano. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI UNION LA CALERA-UNIVERSIDAD DE CHILE CLICCA SU BET365.
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Il momento delle due squadre
L'Unión La Calera sta attraversando una stagione caratterizzata da alti e bassi. Nelle ultime cinque partite sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio, risultati che testimoniano una certa discontinuità. L'ultimo successo per 2-0 sul campo del Deportes La Serena ha però restituito fiducia a una squadra che continua a faticare soprattutto dal punto di vista difensivo, avendo subito più reti di quante ne abbia segnate nel corso del campionato.
L'Universidad de Chile arriva invece a questa trasferta con numeri decisamente più convincenti. Cinque vittorie nelle ultime dieci gare, una difesa che concede appena 0,7 gol di media nelle uscite più recenti e una maggiore solidità complessiva. Il pareggio per 2-2 contro l'Audax Italiano nell'ultima uscita ha lasciato qualche rimpianto, ma ha confermato una squadra capace di creare occasioni e mantenere il controllo del gioco.PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI UNION LA CALERA-UNIVERSIDAD DE CHILE CLICCA SU BET365.
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