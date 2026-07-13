La sfida di tennis tra Tereza Valentova e Sofia Costoulas è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Atene, in Grecia, e si gioca martedì 14 luglio alle ore 15:00. Un confronto tra due delle giovani più interessanti del panorama internazionale, entrambe desiderose di confermare i progressi mostrati nell'ultima stagione. L'Athens Open, alla sua prima edizione nel circuito WTA 250, si disputa sul cemento outdoor e rappresenta un'importante occasione per le giovani promesse del tennis mondiale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Valentova arriva da testa di serie e con i favori del pronostico, mentre la Costoulas proverà a sorprendere facendo leva sul suo tennis aggressivo. Le due si sono affrontate una volta in carriera e la ceca ha conquistato il successo in due set.

Tereza Valentova: caratteristiche e carriera

Tereza Valentova, nata nel 2007 nella Repubblica Ceca, è una delle giovani tenniste più promettenti del circuito WTA. Nel 2026 ha compiuto un notevole salto di qualità, entrando tra le prime 60 del ranking mondiale e ottenendo ottimi risultati sia nei tornei WTA sia nel circuito WTA 125.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice completa, dotata di un servizio efficace, colpi molto solidi da fondo campo e grande personalità. Ama prendere l'iniziativa negli scambi e riesce ad adattarsi bene anche alle superfici veloci.

Sofia Costoulas: caratteristiche e carriera

Sofia Costoulas, nata nel 2005 in Belgio, è una giocatrice in continua crescita che si è fatta conoscere grazie agli ottimi risultati ottenuti prima a livello juniores e poi nel circuito professionistico. Nel 2026 ha consolidato la propria presenza nei tornei WTA, dimostrando di poter competere con avversarie di livello superiore.

Il suo tennis è offensivo e dinamico, con un buon servizio e la tendenza a cercare spesso il vincente da fondo campo. Sul cemento riesce generalmente a esprimere un tennis molto rapido e aggressivo.

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Il momento delle due tenniste

Valentova arriva ad Atene forte di una stagione molto positiva, che l'ha vista compiere un importante salto nel ranking mondiale. La giovane ceca sta dimostrando grande continuità e sembra pronta per affermarsi definitivamente anche nel circuito maggiore.

Costoulas, invece, continua il proprio percorso di crescita con fiducia. La belga ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà giocatrici di alto livello e cercherà di sfruttare l'assenza di pressione per giocare il proprio miglior tennis.

Pronostico

Il cemento di Atene dovrebbe favorire una partita ricca di ritmo e scambi veloci. Valentova parte favorita sia per il ranking sia per quanto mostrato nel corso del 2026, oltre ad avere già vinto l'unico precedente contro Costoulas. La belga possiede qualità interessanti e un tennis capace di creare problemi se trova continuità al servizio, ma la ceca sembra avere oggi maggiore completezza e solidità.

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