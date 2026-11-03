La rimonta di Monaco ha restituito morale al Borussia Dortmund, che mercoledì 4 novembre alle 21:00 ospita il Real Betis al BVB Stadion per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Una vittoria porterebbe i gialloneri a 9 punti, esattamente quelli degli spagnoli, che dopo tre giornate sono a punteggio pieno. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica fotografa due squadre con un rendimento simile in difesa: Dortmund e Betis hanno subito quattro reti ciascuna in Europa. I tedeschi sono ventisettesimi con 6 punti, dopo due vittorie e una sconfitta, e in casa quest’anno hanno perso una sola volta, contro il Bayern nella Supercoppa di Germania.

Il Betis di Manuel Pellegrini è settimo e vive un momento d’oro: nelle ultime dieci gare ha vinto sette volte, pareggiato due e perso una. Si tratta del secondo incrocio stagionale tra le due squadre: il primo, un’amichevole a inizio agosto, è stato vinto dal Borussia per 2-0. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Borussia Dortmund-Betis Siviglia in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Borussia Dortmund

Borussia Dortmund-Betis Siviglia si gioca mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00 al in casa della formazione tedesca, e vale per la quarta giornata della fase campionato di. In Italia la diretta tv è affidata a, mentre per lo streaming si può scegliere tra l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, e NOW, con l’apposito pass Sport.

Il Dortmund è reduce da una serie di risultati positivi: nelle ultime cinque partite ha vinto tre volte e pareggiato due, con otto gol segnati e cinque subiti. L’ultimo impegno è il 2-2 con il Bayern Monaco in Bundesliga, arrivato dopo una rimonta che ha rimesso in sesto l’umore dell’ambiente. Nel mezzo, i successi 1-0 contro l’Eintracht, 3-2 sul Werder Brema e 2-1 a casa del Sabah in Champions, oltre allo 0-0 sul campo dell’Union Berlino.

In Europa, la squadra di Niko Kovač ha fatto vedere cose buone, ma deve ancora trovare continuità. Sul fronte infortuni, mancano Prates, Lerma, Konstantelias ed Emre Can, mentre non ci sono squalificati né giocatori in dubbio.

Il momento di forma del Betis Siviglia

Il Betis ha ottenuto in Champions tre vittorie su tre, tra cui il 3-2 al Porto e l’1-0 al Feyenoord nell’ultimo turno europeo. In totale, nelle ultime cinque gare ufficiali sono arrivati tre successi, un pareggio e una sconfitta: lo 0-0 con il Celta Vigo, il 2-1 al Málaga e il pesante 2-5 contro il Barcellona, l’unica battuta d’arresto recente.

Il bilancio dei gol, otto fatti e otto subiti, racconta di una squadra spettacolare, che segna con regolarità ma concede qualcosa. Pellegrini ha trovato un equilibrio solido in Europa, dove la difesa ha subito soltanto quattro reti.

SIVIGLIA, SPAGNA - 11 OTTOBRE: Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis Balompie, assiste alla partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompie e CA Osasuna all'Estadio La Cartuja l'11 ottobre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Dortmund dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, il Betis con il 4-2-3-1. I padroni di casa partono da una difesa a tre con Anton, Gadou e Schlotterbeck, due esterni a tutta fascia come Ryerson e Svensson e due trequartisti, Bellingham e Silva, a sostegno di Guirassy. Gli ospiti rispondono con una linea a quattro, la coppia di mediani Fornals-Roca e un trio di fantasia con Ezzalzouli, Isco e Antony alle spalle di Parrott.

Per il Dortmund, il protagonista può essere Guirassy: da riferimento centrale, ha il compito di dare profondità e di sfruttare i palloni che arriveranno da Bellingham e Silva. Per il Betis, il nome è Isco: nel ruolo di trequartista ha l’esperienza e la visione di gioco per mettere in difficoltà una difesa a tre che può soffrire gli inserimenti tra i reparti.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Betis Siviglia

Kovač dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svensson in campo dal primo minuto e Guirassy unica punta. Pellegrini può affidarsi alla stessa squadra che ha vinto in Europa, con Parrott riferimento offensivo e Isco in cabina di regia.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Gadou, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham, Silva; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

Real Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerín, Natan, Bartra, Garcia; Fornals, Roca; Ezzalzouli, Isco, Antony; Parrott. Allenatore: Manuel Pellegrini

Borussia Dortmund-Betis Siviglia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Borussia Dortmund-Betis Siviglia

: Borussia Dortmund-Betis Siviglia Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 4 novembre

: mercoledì 4 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Signal Iduna Park

: Signal Iduna Park Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà mercoledì 4 novembre