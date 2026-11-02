Il Villarreal ha bisogno di trasformare i gol in punti, il PSG vuole continuare a vincere. Martedì 3 novembre 2026 alle 21:00, all’Estadio de la Cerámica, le due squadre si affrontano nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Gli spagnoli ripartono dalla sconfitta di Liverpool, mentre i francesi arrivano con tre successi in altrettante partite. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per Íñigo Pérez sarà una prova importante soprattutto nella gestione dei momenti di difficoltà. Luis Enrique cerca invece un’altra prestazione convincente dopo il successo sul Barcellona. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

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Villarreal, l’attacco funziona ma il vantaggio va protetto

, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende la competizione potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet. Per seguire l’incontro su NOW servirà un abbonamento Sport abilitato alla visione della Champions League, attraverso il sito o l’applicazione sui dispositivi compatibili.La trasferta di Anfield ha mostrato quanto possa essere pericoloso ile quanto resti difficile trovare equilibrio. Gli spagnoli sono riusciti a portarsi sul doppio vantaggio, ma hanno poi lasciato spazio alla rimonta del Liverpool, uscendo sconfitti per. Tre reti segnate contro un avversario di quel livello rappresentano un segnale offensivo significativo. Il problema riguarda ciò che accade quando la squadra perde il controllo della gara:descrivono un percorso nel quale la qualità davanti non è stata accompagnata da una protezione altrettanto efficace. Pérez deve inoltre valutare le condizioni di, fermato da un fastidio all’adduttore contro l’Espanyol. Mikautadze dovrebbe essere il riferimento avanzato, con Ayoze Pérez candidato a giocare alle sue spalle. A centrocampo torna disponibile Gueye, mentre Saliba resta alle prese con un problema muscolare.

VALENCIA, SPAGNA - 24 OTTOBRE: Alex Freeman del Villarreal CF esulta con il compagno di squadra Pape Gueye del Villarreal CF dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Villarreal CF all’Estadi de Mestalla, il 24 ottobre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

PSG, Luis Enrique cerca un’altra serata di controllo e qualità

La chiave tattica: liberare Ayoze Pérez dalla pressione parigina

Ilha dato ulteriore forza al cammino dei parigini. Il PSG ha raccolto nove punti nelle prime tre partite di Champions, segnando: numeri che rendono impegnativo il compito della difesa spagnola. Anche ilha confermato la capacità della squadra di produrre occasioni e trovare protagonisti diversi. Alla Cerámica servirà però gestire con attenzione le ripartenze di un Villarreal che ha già dimostrato di saper colpire avversari di alto livello. Luis Enrique dovrà rinunciare a. In attacco Akliouche è favorito su Godts per affiancare Ferran Torres e Doué. Sono attesi nuovamente dal primo minuto João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz, risparmiati nell’ultimo turno di campionato.Ilpotrebbe cercare inil collegamento necessario per superare la pressione del PSG. Ricevere alle spalle del centrocampo ospite gli permetterebbe di avvicinarsi a Mikautadze e coinvolgere Buchanan e Moleiro, evitando che il centravanti rimanga isolato. Per arrivare in quella zona,e Comesaña dovranno trovare soluzioni rapide e precise. Un pallone perso al centro del campo potrebbe esporre immediatamente la difesa alle combinazioni del tridente francese.

Il PSG, con il proprio centrocampo a tre, potrebbe costringere uno degli uomini offensivi del Villarreal ad arretrare. Gli spagnoli dovranno quindi scegliere quando accompagnare l’attacco e quando mantenere più giocatori a protezione della retroguardia. Un altro duello da osservare sarà quello sulla corsia di Hakimi: le sue avanzate potrebbero aumentare la pressione sul lato sinistro del Villarreal, ma offrirebbero anche uno spazio da attaccare dopo il recupero del pallone. La precisione delle prime giocate in ripartenza potrebbe incidere molto sulle possibilità dei padroni di casa.

PARIGI, FRANCIA - 20 OTTOBRE: Desire Doue del Paris Saint-Germain esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra con il compagno Achraf Hakimi durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e FC Barcelona al Parc des Princes, il 20 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Le probabili formazioni di Villarreal-PSG: Mikautadze sfida Ferran Torres

Ildovrebbe presentarsi con il. Davanti a Gulácsi sono attesi Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga e Cardona. Gueye e Comesaña formeranno la coppia di centrocampo, mentre Buchanan, Ayoze Pérez e Moleiro sosterranno Mikautadze. Per ilsi profila il, con Zabarnyi e Pacho al centro della difesa. Hakimi e Hernández presidieranno le corsie, mentre il trio João Neves-Vitinha-Fabián Ruiz avrà il compito di dare continuità alla manovra. Davanti spazio ad Akliouche, Ferran Torres e Doué.

VILLARREAL (4-2-3-1): Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Comesaña; Buchanan, Ayoze Pérez, Moleiro; Mikautadze. Allenatore: Íñigo Pérez.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Doué. Allenatore: Luis Enrique.

La scheda dell’incontro tra Villarreal-PSG