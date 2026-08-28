Il Virtus Entella torna in campo dopo una sconfitta all’esordio e cerca subito il riscatto nella seconda giornata di Serie B. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 19:00, la formazione ligure ospiterà il Cesena allo Stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con 0 punti dopo il ko per 1-0 sul campo del Südtirol, mentre i romagnoli hanno conquistato un punto all’esordio grazie all’1-1 interno contro la Sampdoria.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Virtus Entella proverà a sfruttare il fattore campo per cancellare immediatamente la battuta d’arresto di Bolzano, mentre il Cesena di Alessandro Diamanti cercherà la prima vittoria stagionale dopo il pareggio contro la Sampdoria. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Virtus Entella-Cesena in TV e streaming

si giocherà sabato 29 agosto 2026 allo Stadio Comunale di Chiavari, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su

, che detiene i diritti per tutte le gare della Serie B 2026/27.

La Virtus Entella cerca il riscatto dopo il ko all’esordio

La Virtus Entella ha iniziato il campionato con una

sul campo del Südtirol, maturata nella prima giornata. La formazione ligure vuole quindi sfruttare immediatamente il debutto casalingo per conquistare i primi punti della stagione e non rimanere a quota zero dopo le prime due giornate.

La squadra dovrà migliorare soprattutto la propria produzione offensiva dopo una gara d’esordio chiusa senza reti. Davanti al proprio pubblico, l’Entella proverà a proporre una prestazione più aggressiva, cercando di mettere pressione al Cesena e sfruttare eventuali spazi lasciati dalla formazione romagnola.

Il Cesena vuole trovare la prima vittoria

Il Cesena arriva a Chiavari con

, conquistato grazie all’1-1 contro la Sampdoria nella gara inaugurale. Il nuovo tecnico Alessandro Diamanti ha iniziato quindi il proprio percorso sulla panchina bianconera con un pareggio e punta ora a ottenere il primo successo ufficiale in campionato.

Per Diamanti si tratta dell’inizio di un nuovo ciclo, dopo la nomina ufficiale dello scorso luglio e la firma di un contratto fino al giugno 2028. Il tecnico, ex trequartista della Nazionale e con una lunga esperienza in Serie A e Premier League, ha indicato entusiasmo e passione come elementi centrali del suo progetto.

Le chiavi della partita

La partita mette di fronte due squadre che cercano il

, ma che arrivano all’appuntamento con stati d’animo leggermente diversi. L’Entella dovrà sfruttare il fattore campo e aumentare la propria pericolosità offensiva, mentre il Cesena proverà a dare continuità al punto conquistato contro la Sampdoria.

Sarà interessante anche osservare l’impatto delle scelte di Alessandro Diamanti, alla sua prima stagione da allenatore della prima squadra del Cesena, contro una Virtus Entella che ha già dovuto affrontare il primo ostacolo della stagione. La capacità di trasformare le occasioni in gol potrebbe essere decisiva in una sfida tra due formazioni ancora alla ricerca del primo acuto.

Virtus Entella-Cesena: data, orario e canali