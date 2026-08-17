La sfida di tennis tra Michael Zheng e Lorenzo Musetti è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane. Il match è effettivamente in programma al Cincinnati Open nella giornata di martedì.

Un confronto molto interessante tra il giovane americano Michael Zheng, protagonista di un percorso importante sul cemento, e l'italiano Lorenzo Musetti, testa di serie e giocatore ormai stabilmente ai vertici del circuito ATP. Il cemento di Cincinnati rappresenta un banco di prova importante in vista degli US Open.

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Michael Zheng: caratteristiche e carriera

Michael Zheng, statunitense classe 2002, è un giocatore in crescita che ha saputo farsi strada attraverso qualificazioni e tornei Challenger, arrivando progressivamente a confrontarsi con avversari di livello sempre più alto.

Il suo tennis è caratterizzato da aggressività da fondo campo, buon servizio e capacità di accelerare rapidamente gli scambi. Sul cemento può sfruttare particolarmente bene la velocità della superficie, cercando di prendere l'iniziativa già con il primo colpo dopo il servizio.

Zheng rappresenta quindi un avversario tutt'altro che semplice per Musetti, soprattutto se riuscirà a mantenere alte percentuali al servizio e a giocare con continuità.

Lorenzo Musetti: caratteristiche e carriera

Lorenzo Musetti, nato nel 2002 a Carrara, è uno dei migliori tennisti italiani della nuova generazione. Dotato di un talento tecnico straordinario, ha raggiunto la top 10 del ranking ATP e si è affermato come uno dei giocatori più completi del circuito.

Il suo tennis si distingue per rovescio a una mano, variazioni di ritmo, smorzate e grande sensibilità tecnica. Musetti è capace di costruire il punto attraverso numerose soluzioni differenti, alternando accelerazioni da fondo campo a palle corte e cambi di traiettoria.

Il cemento non è sempre stata la sua superficie preferita, ma negli ultimi anni l'italiano ha dimostrato di poter essere competitivo anche sui campi veloci, grazie a una maggiore aggressività e a un servizio più efficace.

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Il momento dei due tennisti

Zheng arriva alla sfida dopo un percorso particolarmente impegnativo a Cincinnati. L'americano ha superato le qualificazioni e ha poi ottenuto risultati importanti nel tabellone principale, confermando di poter competere anche contro giocatori di maggiore esperienza.

Musetti, invece, ha iniziato il torneo con una vittoria contro Daniel Altmaier, imponendosi 6-4, 6-2. L'italiano arriva dunque al terzo turno con buone sensazioni e con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso in uno dei Masters 1000 più importanti della stagione.

Il confronto arriva inoltre senza precedenti diretti particolarmente rilevanti tra i due giocatori, rendendo ancora più interessante la lettura tattica della sfida.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati potrebbe favorire Zheng, soprattutto per la sua capacità di giocare in maniera aggressiva e prendere subito il controllo degli scambi. Musetti, però, dispone di un arsenale tecnico decisamente più ampio e può cercare di spezzare il ritmo dell'americano attraverso variazioni, smorzate e cambi di traiettoria.

Il fattore decisivo potrebbe essere la capacità dell'italiano di non farsi trascinare in un confronto esclusivamente basato sulla potenza. Se Musetti riuscirà a muovere Zheng e a variare il ritmo, potrebbe avere maggiori possibilità di prendere il controllo del match.

Anche i pronostici attuali vedono Musetti favorito: un modello aggiornato alla vigilia della sfida gli assegna circa il 59% di probabilità di vittoria, mentre il mercato lo considera favorito con una quota intorno a 1.53.

Il pronostico è dalla parte di Lorenzo Musetti, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. L'italiano ha maggiore esperienza ad alto livello e dispone di una varietà tecnica superiore, ma Zheng può rappresentare una seria insidia sul cemento di Cincinnati. La previsione è quindi per una vittoria di Musetti, con la possibilità concreta che l'americano riesca a conquistare almeno un set.

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