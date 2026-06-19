All’United Park di Drogheda va in scena una sfida importante della Premier Division irlandese tra Drogheda United e Shelbourne FC, valida per la ventunesima giornata di campionato. I padroni di casa arrivano al match in un momento complicato, senza vittorie da cinque turni e con una classifica che li vede invischiati nella parte bassa, motivo per cui ogni punto diventa pesantissimo nella corsa alla salvezza. Lo Shelbourne, invece, si presenta con un profilo decisamente più solido: quinto in classifica e reduce da un buon periodo di forma, con una sola sconfitta nelle ultime nove gare e una serie di risultati utili che ne confermano la crescita.

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Drogheda-Shelbourne, probabili formazioni

: Talley; Agbaje, Keeley, Burney, Cruise; O’Brien, Brennan; Farell, Kavanagh, Godden; Doyle.: Kevin Doherty

Shelbourne (4-2-3-1): Speel; Mbeng, Ledwidge, Bone, Barrett; Lunney, Chapman; Wood, Caffrey, Kelly; Odubeko. Allenatore: Joseph O’Brien

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