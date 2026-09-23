La Eurolega 2026/27 riparte con una sfida subito interessante per la prima giornata della regular season: giovedì 24 settembre alle ore 18:00, alla Coca-Cola Arena di Dubai, il Dubai Basketball ospita il Real Madrid nel match inaugurale della propria seconda stagione nella massima competizione europea. Le due squadre si sono già affrontate pochi giorni fa nella semifinale della Supercoppa Eurolega, con il Real Madrid capace di imporsi dopo un supplementare: ora si riparte da zero, con i primi punti europei della nuova stagione in palio.VEDI DUBAI-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili:su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Dubai-Real Madrid. Dove vedere Dubai-Real Madrid in diretta TV e streaming La sfida tra Dubai Basketball e Real Madrid sarà trasmessa in Italia da Sky Sport Basket e Sky Sport Uno, con diretta streaming disponibile su NOW. La programmazione ufficiale di Sky indica l'appuntamento di giovedì 24 settembre alle 18:00 per l'esordio europeo delle due squadre. La partita sarà inoltre disponibile attraverso EuroLeague TV, la piattaforma streaming ufficiale della competizione, secondo il calendario internazionale dell'Eurolega. Dubai-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Dubai Basketball-Real Madrid

Dubai Basketball-Real Madrid Competizione: Eurolega 2026/27, 1ª giornata

Eurolega 2026/27, 1ª giornata Data: giovedì 24 settembre 2026

giovedì 24 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Palazzetto: Coca-Cola Arena, Dubai

Coca-Cola Arena, Dubai Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket Streaming: NOW, EuroLeague TV

NOW, EuroLeague TV Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù L'appuntamento segna l'esordio casalingo del Dubai Basketball nella nuova stagione di Eurolega alla Coca-Cola Arena. Il club emiratino ha inserito la sfida contro il Real Madrid come partita inaugurale del proprio calendario europeo 2026/27. Il momento di Dubai Basketball Il Dubai Basketball affronta la nuova stagione con un progetto sempre più ambizioso e con Xavi Pascual al comando. Il tecnico spagnolo ha a disposizione un gruppo costruito per aumentare ulteriormente il livello della squadra, con giocatori di grande esperienza europea come Thomas Walkup, Elie Okobo e Tornike Shengelia, oltre a Dwayne Bacon, Justin Wright-Foreman, Dylan Blossomgame e Mouhamed Diakité. La squadra emiratina ha già avuto modo di misurarsi con il Real Madrid nella semifinale della Supercoppa Eurolega del 18 settembre. Dubai ha iniziato quella partita con grande intensità, arrivando anche a costruire un vantaggio importante, ma ha poi subito la rimonta degli spagnoli fino alla sconfitta per 98-95 dopo un supplementare. Elie Okobo ha chiuso quella sfida con 24 punti, mentre Dwayne Bacon ha realizzato 19 punti prima di lasciare il parquet per un problema fisico. Il debutto europeo alla Coca-Cola Arena offre quindi l'occasione per trasformare quella prestazione in una risposta immediata. Il fattore campo e la conoscenza ormai più approfondita dell'avversario possono rappresentare elementi importanti per una squadra che vuole rendere la propria seconda partecipazione all'Eurolega ancora più competitiva. Il momento di Real Madrid Il Real Madrid si presenta alla prima giornata dopo una preseason e un avvio ufficiale caratterizzati dall'arrivo di Pedro Martínez, nuovo allenatore della formazione madrilena. Il club ha inoltre inserito sette nuovi giocatori: Marek Shulga, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen, Chuma Okeke, Olivier Sarr, Jaime Pradilla e Nick Smith Jr. La prima uscita ufficiale ha già mostrato una squadra capace di produrre una grande quantità di punti. Contro Dubai nella Supercoppa, il Real Madrid ha segnato 98 punti, completando una rimonta iniziata dopo un avvio complicato e conquistando la vittoria al supplementare. Walter Tavares e Timothé Luwawu-Cabarrot hanno realizzato 20 punti a testa, mentre il lungo capoverdiano ha rappresentato uno dei principali riferimenti della squadra. La formazione di Pedro Martínez vuole quindi iniziare la regular season dando continuità a quella vittoria, ma dovrà farlo in un ambiente completamente diverso: il Real Madrid sarà infatti ospite alla Coca-Cola Arena, dove Dubai potrà contare sul proprio pubblico. Le chiavi tattiche di Dubai-Real Madrid Il confronto potrebbe essere deciso innanzitutto dalla capacità delle due squadre di gestire il ritmo. Real Madrid ha mostrato nella Supercoppa una notevole capacità di aumentare l'intensità difensiva e di correre in transizione, mentre Dubai può cercare di sfruttare la qualità dei propri esterni e la fisicità del reparto ali-lunghi. Particolare attenzione sarà riservata al duello tra Elie Okobo e i portatori di palla del Real Madrid, oltre alla battaglia nel pitturato tra Mouhamed Diakité/Mario Kabengele e Walter Tavares. Il Real ha già dimostrato di poter trovare soluzioni offensive attraverso diversi interpreti, mentre Dubai dovrà evitare i cali di rendimento che hanno permesso agli avversari di rientrare nella semifinale di Abu Dhabi. I due precedenti ufficiali della stagione hanno già prodotto una vittoria per parte nelle sfide disputate in casa, rendendo ancora più interessante il nuovo capitolo alla Coca-Cola Arena. I probabili quintetti iniziali di Dubai-Real Madrid Le due squadre arrivano all'esordio con roster rinnovati e gerarchie ancora in fase di definizione. Le indicazioni più recenti sui possibili cinque di partenza vedono Dubai affidarsi alla qualità dei propri esterni e Real Madrid alla combinazione tra gestione del pallone, atletismo e presenza di Tavares sotto canestro. Dubai Basketball: McKinley Wright IV – Elie Okobo – Dwayne Bacon – Derrick Blossomgame – Mfiondu Kabengele Real Madrid: Facundo Campazzo – Andrés Feliz – Gabriel Deck – Chuma Okeke – Walter Tavares