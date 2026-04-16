La sfida tra Dubai e Valencia chiude la regular season di Eurolega con un carico emotivo molto forte, soprattutto per la squadra degli Emirati, chiamata a giocarsi tutto in quaranta minuti. In campo neutro, alla Zetra Olympic Hall, si affrontano due realtà che arrivano all’appuntamento con ambizioni e stati di forma nettamente diversi. Guarda ora Dubai-Valencia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Dubai-Valencia Streaming e Diretta LIVE: dove vedere l’Eurolega in TV
Dubai-Valencia: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv—
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Come accedere allo streaming:—
Qui Dubai—
Il Dubai Basketball si presenta con un record di 19 vittorie su 37 e un undicesimo posto che lo obbliga a vincere per continuare a sperare nell’accesso al play-in. La sconfitta interna contro l’Anadolu Efes (69-85) ha complicato pesantemente il percorso, evidenziando soprattutto difficoltà offensive inattese, con la squadra incapace di trovare continuità al tiro e ritmo nella manovra.
Qui Valencia—
Il Valencia, invece, arriva all’ultima giornata con tutt’altra inerzia. Le 24 vittorie raccolte fin qui raccontano di una squadra che ha trovato continuità e identità nel momento decisivo della stagione. Le tre vittorie consecutive, culminate con il netto 102-84 rifilato al Panathinaikos, certificano uno stato di forma molto alto, soprattutto sul piano offensivo.
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