Archiviato anche l'ultimo Slam della stagione, il circuito ATP è pronto a spostarsi in Asia per la prima parte della stagione sul cemento tra Cina e Corea del Sud. Tra gli italiani attesi in questa nuova parentesi del calendario c'è Lorenzo Sonego, pronto a iniziare la propria avventura all'ATP 250 di Chengdu contro Duckworth. VEDI UNION DUCKWORTH-SONEGO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il torinese classe 1995, attualmente numero 86 del ranking ATP, esordirà contro James Duckworth, australiano numero 65 della classifica mondiale. Sonego arriva all'appuntamento dopo la grande battaglia disputata allo US Open contro Alexander Zverev e la successiva eliminazione al Challenger di Genova nel derby con Francesco Passaro.

Prima del match è possibile controllare la disponibilità degli eventi live anche attraverso GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE e VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI DUCKWORTH-SONEGO.

Dove vedere Duckworth-Sonego in diretta TV e streaming

L'esordio di Lorenzo Sonego contro James Duckworth è previsto per giovedì 24 settembre sul cemento del Sichuan International Tennis Center di Chengdu. In Italia il torneo viene trasmesso da Sky Sport, con la copertura dedicata al tennis, mentre sarà possibile seguire gli incontri anche in streaming attraverso NOW. La programmazione dei campi può subire variazioni in base alla durata delle partite precedenti.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account sarà necessario entrare nella sezione dedicata al tennis e individuare l'ATP 250 di Chengdu tra gli eventi live. A quel punto bisognerà cercare Duckworth-Sonego e verificare la disponibilità della diretta, che può essere soggetta alle condizioni previste dal servizio.

Come accedere allo streaming di Duckworth-Sonego

Per cercare la partita all'interno del palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; entrare nella sezione dedicata agli eventi live; selezionare il tennis e l'ATP 250 di Chengdu; cercare Duckworth-Sonego tra gli incontri disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

La disponibilità dello streaming può variare in base alla piattaforma e al singolo evento. È quindi consigliabile controllare il palinsesto poco prima dell'orario previsto per l'inizio.

Duckworth-Sonego: data, orario e informazioni sulla partita

Il confronto tra James Duckworth e Lorenzo Sonego è in programma giovedì 24 settembre 2026 sul cemento del Sichuan International Tennis Center di Chengdu. L'orario indicato per la sfida è quello della mattina italiana, anche se la programmazione può essere modificata in funzione della durata degli incontri precedenti.

Data: giovedì 24 settembre 2026

giovedì 24 settembre 2026 Orario: 06:00

06:00 Superficie: cemento

cemento Impianto: Sichuan International Tennis Center, Chengdu

Sichuan International Tennis Center, Chengdu Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Duckworth

James Duckworth arriva al debutto di Chengdu da numero 65 del mondo e può contare su caratteristiche particolarmente adatte al cemento. L'australiano dispone di un servizio importante e cerca spesso di abbreviare gli scambi, provando a prendere il controllo del punto già dalle prime battute.

Il precedente più recente contro Sonego rappresenta inoltre un riferimento significativo. I due si sono affrontati a Winston-Salem nel 2026, con Duckworth capace di imporsi per 7-5, 6-3. L'australiano ha sfruttato soprattutto la propria efficacia nei momenti decisivi, impedendo al torinese di trovare la continuità necessaria per portare la partita dalla propria parte.

A Chengdu Duckworth proverà quindi a riproporre lo stesso piano tattico, cercando di mantenere alta la percentuale di prime e di non concedere a Sonego la possibilità di comandare gli scambi dal fondo.

Qui Sonego

Per Lorenzo Sonego il torneo cinese rappresenta una nuova possibilità per ripartire dopo un periodo caratterizzato da risultati alterni. Il torinese ha però lasciato un segnale importante allo US Open, dove ha giocato una partita di altissimo livello contro Alexander Zverev, costringendo il tedesco a una battaglia di quasi cinque ore prima di arrendersi al quinto set.

In quella occasione Sonego ha mostrato le qualità che possono renderlo particolarmente competitivo sul cemento: servizio efficace, diritto pesante e capacità di accelerare rapidamente gli scambi. Lo stesso Zverev ha riconosciuto al termine dell'incontro il valore della prestazione dell'italiano e la qualità del tennis espresso.

Dopo New York è arrivata la sconfitta sulla terra battuta di Genova contro Francesco Passaro, ma il ritorno sul cemento offre a Sonego una superficie più congeniale alle sue caratteristiche. L'obiettivo sarà trasformare il livello mostrato contro Zverev in una prestazione completa, evitando quei passaggi a vuoto che nell'ultimo periodo hanno condizionato alcuni risultati.

La chiave tattica della partita

Il servizio sarà uno degli aspetti centrali della sfida. Entrambi i giocatori possono ottenere molti punti diretti con la prima palla e costruire rapidamente il punto successivo, rendendo particolarmente importante la gestione dei turni di battuta. Per Sonego sarà fondamentale evitare di concedere troppe seconde palle aggredibili all'australiano.

L'azzurro dovrà inoltre cercare di prendere l'iniziativa con il diritto e spostare Duckworth lateralmente, impedendogli di giocare con i piedi ben piantati sulla linea di fondo. Se Sonego riuscirà a comandare gli scambi, potrà sfruttare la maggiore capacità di accelerazione per aprire il campo e cercare il vincente.

Duckworth proverà invece a mantenere il confronto su scambi brevi, facendo leva sul servizio e sulla rapidità delle sue prime accelerazioni. Il precedente di Winston-Salem dimostra che i margini possono essere ridotti: la gestione dei punti importanti e la capacità di mantenere la concentrazione nei momenti decisivi potrebbero quindi incidere in maniera significativa sull'esito del match.